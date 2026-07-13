Cinci persoane doresc să vină la cârma Companiei „Teleradio-Moldova”

După ce, pe data de 18 mai 2026, Vlad Țurcanu și-a anunțat demisia din funcția de director general al Companiei „Teleradio-Moldova” cinci persoane și-au anunțat intenția de a ocupa această funcție vacantă.

Aceștia sunt Dorin Scobioală, Adrian Graur, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa. Vă reamintim că, conform Regulamentului urmează ca mâine, 14 iulie 2026, Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare urmează să verifice dacă fiecare candidat întrunește condițiile de eligibilitate și dacă dosarele depuse sunt complete. Candidații admiși vor participa ulterior la un interviu public, în cadrul căruia vor prezenta proiectele manageriale de dezvoltare a companiei pentru următorii șapte ani.