Cum se curăță corect plasa de țânțari de la geam și cât de des trebuie spălată

Plasa de țânțari este un element important pentru confortul locuinței, mai ales în sezonul cald. Aceasta permite aerisirea încăperilor și împiedică pătrunderea insectelor, însă în timp acumulează praf, polen și alte particule din aer.

O plasă murdară poate reduce circulația aerului și poate afecta aspectul geamului. Curățarea regulată ajută la menținerea eficienței sale și prelungește durata de utilizare.

De ce trebuie curățată plasa de țânțari

Plasele de țânțari sunt realizate, de obicei, din fibră de sticlă acoperită cu PVC, aluminiu sau poliester. Materialele sunt rezistente, însă ochiurile fine rețin în timp particule de praf, polen și murdărie.

Atunci când aceste depuneri se acumulează, aerul circulă mai greu prin plasă, iar cantitatea de lumină care intră în cameră poate fi redusă. În plus, murdăria poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute și poate grăbi degradarea materialului.

O plasă curată permite o aerisire mai bună, păstrează vizibilitatea spre exterior și contribuie la un mediu mai igienic în locuință.

Cât de des trebuie spălată plasa de țânțari

O curățare completă este recomandată cel puțin o dată pe an, de preferat primăvara, înainte de perioada în care geamurile sunt deschise frecvent.

În locuințele aflate în zone cu mult praf, trafic intens sau unde există animale de companie, plasa poate fi curățată mai des, la câteva luni.

Între spălările generale, praful acumulat poate fi îndepărtat rapid cu un aspirator prevăzut cu perie moale sau cu o lavetă uscată.

Ce produse sunt potrivite pentru curățarea plasei

Pentru spălarea plasei de țânțari nu sunt necesare produse speciale. Cele mai simple soluții sunt, de multe ori, cele mai eficiente.

Poți folosi:

apă călduță și câteva picături de detergent lichid de vase;

o lavetă moale;

un burete neabraziv;

o perie cu peri fini.

Detergentul de vase ajută la îndepărtarea prafului și a urmelor de grăsime fără să afecteze materialul.

Pentru depuneri mai persistente sau pete de apă poate fi folosit un amestec de apă și oțet alb în proporții egale.

Trebuie evitate înălbitorul, amoniacul, bureții abrazivi și periile dure. Acestea pot slăbi fibrele plasei sau pot deteriora suprafața.

De asemenea, nu este recomandat jetul puternic de apă, deoarece poate întinde plasa sau o poate desprinde din ramă.

Cum se curăță plasa de țânțari, pas cu pas

Primul pas este demontarea plasei, dacă modelul geamului permite acest lucru. Curățarea este mai eficientă atunci când poți ajunge pe ambele părți ale materialului.

Plasa trebuie manipulată cu grijă, ținând de ramă și evitând presiunea directă pe material.

1. Îndepărtează praful

Înainte de spălare, îndepărtează murdăria uscată cu un aspirator cu perie moale, o lavetă sau o perie fină.

Acest pas este important deoarece împiedică împingerea prafului în ochiurile plasei în timpul spălării.

2. Spală plasa

Pregătește o soluție din apă călduță și detergent lichid de vase.

Curăță plasa cu o lavetă sau un burete moale, prin mișcări ușoare. Acordă atenție zonelor de margine și colțurilor, unde se acumulează cea mai multă murdărie.

3. Clătește bine

După curățare, îndepărtează detergentul cu apă curată. Este recomandat un jet slab de apă, pentru a proteja materialul.

Resturile de detergent rămase pe plasă pot atrage rapid praful.

4. Lasă plasa să se usuce

Plasa trebuie lăsată să se usuce complet înainte de montare.

Dacă este instalată umedă, pot apărea pete sau mirosuri neplăcute.

Cum cureți plasa dacă nu poate fi scoasă

Dacă plasa este fixată și nu poate fi demontată, curățarea se poate face direct pe geam.

Mai întâi îndepărtează praful cu aspiratorul sau cu o lavetă uscată. Apoi folosește o lavetă bine stoarsă, umezită în apă cu detergent de vase.

La final, șterge plasa cu o lavetă curată umezită doar cu apă.

Chiar dacă această metodă nu este la fel de eficientă ca spălarea completă, ajută la menținerea plasei într-o stare bună.

Curățarea periodică a plasei de țânțari este o activitate simplă care poate fi făcută acasă. Cu puțină atenție, aceasta își păstrează funcționalitatea și aspectul pentru mai mult timp.