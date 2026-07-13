La Visoca, veteranii fotbalului moldovenesc au oferit o lecție de măiestrie și de dedicație regelui sportului

Stadionul sătesc din Visoca a găzduit un meci, la care alte localități pot doar să viseze. Într-un cadru festiv și cu o prezență mult peste media obișnuită gazdele, fotbaliștii formației EFA, de astăzi și de „cândva” au dat piept cu selecționata de veterani ai Republicii Moldova.

Chiar dacă meciul a avut statut de „amical” (de lux), cei prezenți la stadion au avut parte de un spectacol fotbalistic pe cinste, de un meci în care au dominat prietenia și Fair Play-ul, iar golurile spectaculoase, șapte la număr!, au întregit atmosfera.

Până la urmă, veteranii selecționatei Republicii Moldova au câștigat, scor 5-2, dar gazdele din teren și cei din tribune nu au avut motive de supărare – până la urmă a învins cel mai puternic, iar câștigătorii adevărați au fost toți microbiștii din Visoca și oaspeții satului!