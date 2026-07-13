La Visoca, veteranii fotbalului moldovenesc au oferit o lecție de măiestrie și de dedicație regelui sportului

De către
OdN
-
0
62

Stadionul sătesc din Visoca a găzduit un meci, la care alte localități pot doar să viseze. Într-un cadru festiv și cu o prezență mult peste media obișnuită gazdele, fotbaliștii formației EFA, de astăzi și de „cândva” au dat piept cu selecționata de veterani ai Republicii Moldova.

Chiar dacă meciul a avut statut de „amical” (de lux), cei prezenți la stadion au avut parte de un spectacol fotbalistic pe cinste, de un meci în care au dominat prietenia și Fair Play-ul, iar golurile spectaculoase, șapte la număr!, au întregit atmosfera.

Până la urmă, veteranii selecționatei Republicii Moldova au câștigat, scor 5-2, dar gazdele din teren și cei din tribune nu au avut motive de supărare – până la urmă a învins cel mai puternic, iar câștigătorii adevărați au fost toți microbiștii din Visoca și oaspeții satului!


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentIn memoriam: Pentru Bogatu. Ar fi împlinit 75 de ani…
Articolul următorDecizia Curții Constituționale despre Găgăuzia, transformată într-o campanie de manipulare
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.