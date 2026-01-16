Soluții integrate pentru mutări fără griji

Relocare.MD nu înseamnă doar transport, ci gestionarea profesionistă a întregului proces de relocare. Indiferent de complexitatea proiectului, fiecare etapă este planificată și executată cu atenție la detalii:

Servicii de hamali și mutări rezidențiale sau corporate în Chișinău și în toată țara

Transport sigur pentru mobilă, electrocasnice, echipamente medicale și industriale

Manipulare specializată a obiectelor grele sau sensibile (piane, seifuri, bancomate)

Transport internațional către România și Ucraina

Debarasare responsabilă a mobilierului vechi și a deșeurilor

Orientare către client și siguranță maximă

Relocare.MD pune accent pe comunicare clară și protejarea bunurilor transportate. Fiecare mutare este tratată cu responsabilitate, iar obiectele sunt manipulate și asigurate corespunzător pe tot parcursul procesului. Compania oferă transparență totală în estimarea costurilor și menține un dialog constant cu clientul, astfel încât fiecare etapă să decurgă fără surprize neplăcute și cu rezultate conforme așteptărilor.

Echipă profesionistă și dotări moderne

Fiecare proiect este realizat de personal calificat, pregătit să facă față situațiilor dificile și cerințelor speciale. Printre serviciile incluse se numără:

Ambalare profesională cu materiale rezistente și sigure

Demontare și montare mobilier la destinație

Transport și ridicare pe scări sau în spații cu acces limitat

Colectarea și eliminarea responsabilă a ambalajelor rămase

Logistică eficientă, susținută de flotă proprie

Relocare.MD dispune de un parc auto diversificat, adaptat diferitelor tipuri de transport. Vehiculele au capacități cuprinse între 1,5 și 5 tone, iar tarifele pot fi stabilite flexibil — la oră sau per kilometru — în funcție de nevoile clientului.

De ce să alegi Relocare.MD

Experiență vastă în domeniul relocărilor și transportului

Programări flexibile și intervenții rapide

Prețuri transparente, fără costuri ascunse

Echipamente moderne pentru manipulări delicate

Respect maxim pentru timpul și bunurile clienților

Un proces simplu, bine organizat

Întregul flux de lucru este clar și eficient, de la primul apel până la finalizarea mutării:

Analizarea cererii și colectarea informațiilor necesare Evaluarea volumului și a resurselor logistice Planificarea echipei, vehiculelor și materialelor Execuția în condiții de siguranță și la timp Curățenie și organizare la final

Date de contact

Adresă: Str. Uzinelor 4/2, Chișinău

Program:

Luni – Sâmbătă: 08:00 – 20:00

Duminică: 09:00 – 17:00

Telefon / WhatsApp: +373 60 773 883