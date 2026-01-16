Fir cu fir, în spiritul lui Eminescu. Șezătoare la biblioteca „Basarabia”

Revenirea din vacanță a membrilor șezătorii de la biblioteca „Basarabia” a fost marcată de o întâlnire cu totul specială, organizată chiar de Ziua Culturii Naționale, când este aniversată și nașterea poetului Mihai Eminescu. Într-o atmosferă caldă, plină de voie bună, participanții s-au reunit pentru a depăna amintiri din vacanță, a împărtăși reușite personale și a descoperi modele noi de cusături. Cu forțe proaspete și idei îndrăznețe, șezătoarea a devenit nu doar un loc al muncii migăloase, ci și un spațiu al dialogului, al planurilor și al continuității culturale.

Întâlnirea a fost cu atât mai emoționantă cu cât grupul a avut un oaspete de suflet din România – doamna preoteasă Mioara Saftiuc, care a prezentat o ie aflată în lucru, impresionând prin măiestrie și respect față de simbolurile tradiționale. Alături de ea s-a aflat și nepoțelul Emanuel, sorocean de origine, care a adus un strop de copilărie și creativitate prin desenele sale. Imaginea celor două generații, unite de dragostea pentru frumos, a completat perfect spiritul șezătorii.


