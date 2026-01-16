Cazurile de gripă sezonieră în scădere la Soroca

Peste 1.900 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare au fost înregistrate în Republica Moldova săptămâna trecută. Cele mai multe cazuri sunt la copii. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată o scădere de 17 la sută față de săptămâna precedentă.

În raionul Soroca, situația este mai bună. Potrivit vicedirectorului medical al Spitalului Raional Soroca, Nina Spoialo, numărul copiilor care se adresează la medici a scăzut. Săptămâna trecută a fost un val mai puternic, iar în prezent se observă o liniștire a situației, mai ales în rândul copiilor.

În secția de pediatrie sunt internați în jur de 30 de copii. Majoritatea au infecții respiratorii acute. Cazurile de gripă sunt puține. La Soroca se confirmă, în medie, unul sau două cazuri pe săptămână.

Medicii recomandă prudență, mai ales pentru copii. Este indicat să fie evitate locurile aglomerate și spațiile unde sunt mulți copii. Aerisirea locuințelor și a încăperilor este importantă. Igiena mâinilor rămâne esențială, mai ales după revenirea de afară. Specialiștii mai recomandă consumul de lichide, fructe și sucuri naturale.

Medicii spun că respectarea acestor măsuri simple poate reduce riscul de îmbolnăvire și ajută la menținerea sănătății în această perioadă.