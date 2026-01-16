Alexandru Munteanu s-a întors „la rădăcini”, de această dată în calitate de Premier, ce întrebări i-au pus cosăuțenii? / VIDEO

De către

În cadrul vizitei de ieri a Prim-ministrului Alexandru Munteanu în raionul Soroca, acesta s-a deplasat și în satul Cosăuți, localitatea de baștină a tatălui său. La Casa de Cultură acesta s-a întâlnit cu sătenii și a răspuns la întrebării acestora. Demnitarul și-a amintit de bunica sa, de copilăria în care culegea ciuperci și mergea la pristol.

Primarul și cetățenii au avut întrebări privitoare la problemele locale – de la activitatea carierei, situația din gimnaziu și multe altele. Observatorul de Nord a filmat integral evenimentul.

