Ce a discutat Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu autoritățile din raionul Soroca? / VIDEO

Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a aflat astăzi cu o vizită în raionul Soroca. Inițial demnitarul a vizitat agropensiunea „Trei frați” din Dărcăuți, ulterior, premierul a mers la grădinița din satul Rublenița. În cadrul vizitei, Alexandru Munteanu a avut o ședință cu reprezentanții administrației publice și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta proiectele prioritare și provocările cu care se confruntă raionul Soroca.

Demnitarul a răspuns la întrebările primarilor și a vorbit despre cum vede el soluționarea unor probleme locale și regionale. S-a menționat despre realizările în cadrul programelor „Satul European” și „Europa este aproape”. Alexandru Munteanu a fost secondat de parlamentarul Ion Babici și șeful Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, Veaceslav Burlacu. Observatorul de Nord a filmat integral întrunirea cu premierul.