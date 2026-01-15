În acest an, creșterea pensiilor va fi peste rata inflației

De către

În 2026, indexarea pensiilor în Republica Moldova va depăși rata inflației așteptate. Expertul economic Veaceslav Ioniță a declarat acest lucru la Radio Moldova, menționând că „inflația nu va consuma veniturile în creștere ale populației”, transmite stiri.md

Nu există factori care ar putea declanșa o creștere a indicelui prețurilor de consum în Moldova.

„Aș spune chiar contrariul: există premise în sectorul energetic pentru reducerea tarifelor actuale, în special la gazele naturale. Există doi factori semnificativi care inspiră un anumit optimism”, consideră expertul.

Primul factor, a menționat el, îl reprezintă numeroasele măsuri ale guvernului pentru garantarea aprovizionării cu energie electrică și gaze și producția tot mai mare de energie verde a țării.

Al doilea factor pozitiv îl reprezintă proiectele de stocare a energiei din țară, care permit optimizarea costurilor energiei.