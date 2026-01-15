În acest an, creșterea pensiilor va fi peste rata inflației

De către
OdN
-
0
176

În 2026, indexarea pensiilor în Republica Moldova va depăși rata inflației așteptate. Expertul economic Veaceslav Ioniță a declarat acest lucru la Radio Moldova, menționând că „inflația nu va consuma veniturile în creștere ale populației”, transmite stiri.md

Nu există factori care ar putea declanșa o creștere a indicelui prețurilor de consum în Moldova.

„Aș spune chiar contrariul: există premise în sectorul energetic pentru reducerea tarifelor actuale, în special la gazele naturale. Există doi factori semnificativi care inspiră un anumit optimism”, consideră expertul.

Primul factor, a menționat el, îl reprezintă numeroasele măsuri ale guvernului pentru garantarea aprovizionării cu energie electrică și gaze și producția tot mai mare de energie verde a țării.

Al doilea factor pozitiv îl reprezintă proiectele de stocare a energiei din țară, care permit optimizarea costurilor energiei.

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentApel adresat cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran: „Evitați călătoriile și părăsiți imediat țara!”
Articolul următorCe a discutat Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu autoritățile din raionul Soroca? / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.