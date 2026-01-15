Apel adresat cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran: „Evitați călătoriile și părăsiți imediat țara!”

În contextul deteriorării situației de securitate din Republica Islamică Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară, iar celor care se află deja pe teritoriul iranian – să analizeze părăsirea imediată a țării, pe rute sigure disponibile.

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Iran sunt îndemnați să își semnaleze prezența misiunii diplomatice a Republicii Moldova cu reședința la Baku, în vederea comunicării locației și a datelor de contact, în eventualitatea necesității unor măsuri de evacuare, scrie anticoruptie.md.

Părăsirea teritoriului Iranului este posibilă pe cale aeriană, prin curse ordinare, sau pe cale terestră prin Republica Turcia ori Republica Armenia. Eventuale operațiuni de evacuare prin Republica Azerbaidjan pot fi realizate cu autorizarea prealabilă a autorităților azere, prin intermediul misiunii Republicii Moldova de la Baku.

Date de contact – Secția consulară:

Tel. urgență: +994 50 228 51 35

E-mail: consulat.baku@mfa.gov.m


