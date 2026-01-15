Refuzul de a depune declarații duce la condamnare: un bărbat de 32 de ani trimis după gratii

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 32 de ani, găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de refuz de a depune declarații în cadrul procesului penal.

Prin sentința instanței, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă definitivă de 9 luni de închisoare, la care a fost adăugată parțial partea neexecutată a pedepsei stabilite printr-o sentință anterioară, din 2024.

Potrivit materialelor cauzei, inculpatul, având calitatea de martor ocular într-un dosar penal, a refuzat în mod intenționat să depună declarații în cadrul urmăririi penale, declarând verbal că nu dorește să coopereze, deși i-au fost explicate drepturile și obligațiile sale. Prin acest refuz, a încălcat obligațiile prevăzute de lege pentru martori și a creat impedimente în activitatea organelor de urmărire penală. Inițial, inculpatul s-a eschivat de la prezentarea în instanță, cauza fiind judecată în lipsa sa, iar acesta fiind anunțat în căutare, informează procuratura.md Ulterior, după reținere, inculpatul și-a recunoscut vina și a acceptat să depună declarații, iar cauza a fost examinată în procedură simplificată. Inculpatul a mai fost condamnat anterior pentru circulație ilegală de droguri și pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Procuratura reamintește că martorii au obligația legală de a se prezenta în fața organelor de urmărire penală și a instanței de judecată, precum și de a depune declarații veridice. Refuzul nejustificat de a depune declarații sau prezentarea unor declarații mincinoase constituie infracțiuni și atrag răspundere penală, conform legislației în vigoare.