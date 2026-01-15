Depuneri de flori la bustul poetului Mihai Eminescu / VIDEO

Soroca a marcat împlinirea a 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu printr-un moment de reculegere și respect. În Parcul „Mihai Eminescu” din municipiu au fost depuse flori în memoria marelui poet.

La ceremonie au participat soroceni, reprezentanți ai administrației publice locale, bibliotecari și alte persoane din viața culturală a orașului. Cei prezenți au venit pentru a cinsti personalitatea care a lăsat o amprentă puternică asupra literaturii române.

Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoșani, în România. A trăit doar 39 de ani, stingându-se din viață pe 15 iunie 1889, la București. În ciuda vieții scurte, opera sa rămâne una dintre cele mai valoroase din cultura română.

Prin acest gest simbolic, comunitatea din Soroca a adus un omagiu poetului național, păstrând vie memoria și respectul față de creația lui Mihai Eminescu.