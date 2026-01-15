Cum să ținem Pesta Porcină Africană la distanță – Sănătatea animalelor este vitală pentru protejarea sănătății publice

Animalele întreținute acasă sau în ferme sunt nu doar o sursă de hrană, ci rodul muncii fiecărui gospodar. Sănătatea animalelor este vitală pentru protejarea sănătății publice. În contextul provocărilor cauzate de Pesta Porcină Africană (PPA) în ultimii ani, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu un mesaj de susținere și recomandări practice pentru toți crescătorii de animale.

Pesta porcină africană este o boală severă, însă poate fi oprită cu eforturi comune, prin respectarea unor reguli simple de igienă și biosecuritate. Nu este vorba despre restricții, ci despre responsabilitate și măsuri de protecție pentru siguranța familiei Dvs și a comunității în general.

În ultimul trimestru al anului 2025 și începutul anului 2026 se atestă o creștere considerabilă a focarelor de PPA în fauna sălbatică, la mistreți, Astfel, ANSA încurajează populația să fie responsabili și să raporteze orice cadavru depistat. Totodată, recomandăm vânătorilor să respecte următoarele cerințe:

– La partidele de vânătoare vor utiliza haine și încălțăminte special destinate acestui scop, îmbrăcate/încălţată și dezbrăcate/descălţată în spațiile special amenajate în cadrul fondurilorlor de vânătoare;

– Vor informa imediat despre vânarea sau depistarea unor cadavre de mistreți medicii veterinari ANSA, pentru a preleva probele necesare;

– Vor utiliza pentru consum doar carnea mistreților care a fost supusă testărilor la Pesta porcină africană și trichineloză (testări asigurate gratuit de către ANSA);

– Nu vor arunca la întâmplare resturi de alimente;

– Vor depune efort pentru a asigura o cota totală de recoltare a vânatului la mistreți echilibrată între masculi şi femele (50% fiecare) și se va urmări prioritar recoltarea femelelor mature;

– După finalizarea partidelor de vânătoare vor asigura spălare riguroasă a unităților de transport;

– Se vor abține de a vizita ferme sau gospodării particulare unde sunt crescuți porci, cel puțin 2 zile de la ultima participare la partide de vânătoare sau de manipulare a vânatului;

– În cazul în care întrețin în propria gospodărie porci se recomandă a nu aduce în aceasta de carne sau părți de carcase de mistreți.

Prevenția este cea mai buna soluție și începe de la fiecare în parte.

Responsabilitățile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Pentru a ține situația sub control, în special în zonele sensibile, ANSA își asumă responsabilități stricte în procesul de prevenire și eradicare a PPA:

– Transparență și informare. Specialiștii Agenției organizează periodic campanii de informare a cetățenilor referitor la PPA. Sunt prezenți în localități pentru a discuta direct cu oamenii și pentru a oferi ghiduri de bune practici.Toate datele privind depistarea sau evoluția focarelor sunt actualizate în timp real și accesibile publicului pe site-ul oficial al instituției.

– Monitorizare și supraveghere: Inspectorii ANSA efectuează controale periodice și monitorizează circulația virusului atât în rândul porcilor domestici, cât și al populației de mistreți, care, conform datelor, sunt principala sursă de infecție și răspândire al Pestei porcine africane.

– Intervenție rapidă pentru evitarea răspândirii virusului: În cazul confirmării unui focar, ANSA gestionează prompt izolarea zonei, dezinfectează și elimină sursele de infecție pentru a preveni extinderea bolii în alte ferme sau gospodării.

–Autorizare sanitar-veterinară și siguranță: ANSA asigură controlul mișcării animalelor și prin intermediul medicilor veterinari, delegați în abatoare, care verifică minuțios animalele în procesul de sacrificare, garantând că în comerț ajung doar produse sigure.

Responsabilitățile cetățenilor care dețin porci în gospodăriile casnice. Prevenția începe în curtea fiecărui gospodar. Cele mai mari riscuri vin din contactul cu mistreții și din nerespectarea igienei de bază. De aceea, ANSA încurajează deținătorii de porci să adopte câțiva pași simpli care pot salva animalele:

– Spații îngrădite. Mențineți porcii în spații protejate, evitând contactul cu alte animale sau cu persoane străine de gospodărie;

–Igiena la intrarea în adăposturile animalelor: Folosiți haine și încălțăminte dedicate doar pentru îngrijirea porcilor. O tavă cu dezinfectant la intrare este un scut eficient împotriva virusului;

–Atenție la hrana oferită animalelor: Evitați resturile alimentare sau iarba proaspăt cosită de pe câmp, deoarece acestea pot fi contaminate prin contactul cu animalele sălbatice, în special mistreții;

–Achiziții din locuri autorizate: Cumpărați purcei doar din locuri autorizate, cu crotalie și certificat sanitar-veterinar. Nu procurați carne din alte state în scopul aducerii în Republica Moldova , acestea piot fi sursă de infecție cu PPA.

Fiți vigilenți! Deoarece mistreții reprezintă principalul rezervor al virusului în natură, implicarea Dumneavoastră este vitală. ANSA încurajează cetățenii să raporteze imediat orice cadavru de mistreț, descoperit în păduri sau pe câmpuri. Pentru a sprijini acest efort de monitorizare, Agenția oferă o recompensă financiară pentru fiecare notificare confirmată, care duce la identificarea unui cadavru de mistreț, în sumă de 50 Euro fiecare. Prin acest gest, nu doar beneficiați de o recompensă, ci contribuiți direct la oprirea răspândirii bolii pe teritoriul țării.

Responsabilitățile fermierilor. ANSA rămâne partenerul de încredere care vă oferă sprijin. Colaborarea rapidă cu specialiștii nu este doar o obligație, ci și calea prin care puteți beneficia de despăgubiri din partea statului pentru animalele afectate. Informarea corectă din surse oficiale ne ajută să evităm panica și să luăm decizii echilibrate.

Respectarea regulilor de biosecuritate. Măsurile de biosecuritate includ cel puțin:

⚠️ Spații îngrădite, care să prevină contactul cu porci străini, mistreți sau cu proprietari străini care deţin porci domestici;

⚠️ Controlul accesului persoanelor străine în incintele unde sunt crescuți porci;

⚠️ Utilizarea echipamentului dedicat doar adăpostului porcilor. Nu intraţi în adăposturile de animale cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă sau în câmp. Asigurați dezinfecţia la intrarea în adăpost;

⚠️ Evitarea hrănirii porcilor cu resturi alimentare care ar putea proveni de la produse de porc infestate;

⚠️ Nu procurați purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar – veterinar, eliberat de medicul veterinar;

⚠️ Nu folosiţi în hrana porcilor iarbă proaspăt cosită de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreţi bolnavi.

Responsabilitățile operatorilor din domeniul alimentar. Rolul procesatorilor și al comercianților de produse din carne este critic în stoparea virusului PPA. ANSA recomandă operatorilor economici:

– Să verifice riguroas furnizorii de carne. Achiziționați carne de porc și produse derivate exclusiv din unități autorizate sanitar-veterinar, însoțite de documente ce atestă proveniența din zone libere de PPA;

– Igienă strictă. Intensificați protocoalele de dezinfecție a mijloacelor de transport și a spațiilor de depozitare;

– Gestionarea deșeurilor: Asigurați distrugerea resturilor alimentare conform normelor de biosecuritate, pentru a preveni accesul animalelor la deșeuri contaminate;

– Monitorizarea angajaților: Instruiți angajații din unitatea Dvs cu privire la riscurile PPA și interziceți introducerea produselor din carne de porc de origine incertă în incinta unităților de producție;

ANSA reamintește tuturor crescătorilor că suntem aici pentru a vă ajuta. În cazul în care observați semne de apatie, febră sau modificări ale pielii la animale, anunțați imediat medicul veterinar sau autoritățile locale.

Pesta porcină africană este o boală a porcinelor domestice şi sălbatice(mistreți), mortală pentru porcii bolnavi!

Nu există semne specifice ale bolii. Aceasta se manifestă prin:

Moarte rapidă, în timp extrem de scurt; Febră ridicată (40,5 – 42 ◦C); Roşeaţă sau învineţirea pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului şi a pieptului; Lipsa poftei de mâncare, apatie şi împleticire în mers; Vomitări, diaree (uneori cu sânge) şi urdori la ochi.

ANSA, rămâne un partener de nădejde al crescătorilor de animale și îi încurajează să informeze urgent Subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor, medicii veterinari sau autoritățile publice locale, în cazul îmbolnăvirii și pieirii animalelor. Colaborarea rapidă cu specialiștii nu este doar o obligație, ci și calea prin care puteți salva animalele dar și beneficia de despăgubiri din partea statului pentru animalele afectate.

Pentru informații verificate și sprijin, vizitați site-ul oficial ANSA sau contactați cea mai apropiată Subdiviziune Teritorială pentru Siguranța Alimentelor.

Împreună, prin responsabilitate și informare, putem opri răspândirea virusului Pestei porcine africane!