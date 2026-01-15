Suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru SUA – Chișinăul explică aspectele esențiale ale deciziei Washingtonului

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii despre o decizie administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026.

Măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice („public charge”), și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA.

În acest context, MAE subliniază următoarele aspecte esențiale:

• Vizele de imigrare deja emise rămân valabile și nu sunt revocate;

• Vizele neimigrante (turistice, de studii, de muncă, de afaceri, etc.) nu sunt afectate și continuă să fie procesate și emise în regim normal;

• Cererile pentru vize de imigrare pot fi depuse și intervievate, însă emiterea efectivă a vizelor este temporar suspendată;

• Impactul asupra cetățenilor Republicii Moldova este limitat, având în vedere că numărul vizelor de imigrare emise anual la Chișinău a fost constant redus.