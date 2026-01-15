Oficiu Poștal renovat în comuna Volovița, raionul Soroca

Locuitorii comunei Volovița, raionul Soroca, beneficiază de condiții moderne și servicii îmbunătățite, odată cu finalizarea lucrărilor de renovare a Oficiului Poștal MD-3050. Modernizarea spațiului are drept scop creșterea calității serviciilor poștale și financiare oferite comunității locale.

Oficiul Poștal MD-3050 deservește aproximativ 1.400 de locuitori din patru localități: satul Volovița, satul Ruslanovca, satul Alexandru cel Bun și satul Inundeni. După renovare, clienții au acces la o gamă completă de servicii poștale și financiare, într-un mediu mai confortabil și mai eficient.

Printre serviciile disponibile se numără trimiterea și primirea scrisorilor și coletelor, achitarea facturilor, efectuarea transferurilor de bani, ridicarea prestațiilor sociale precum pensii, indemnizații și alocații, dar și procurarea efectelor poștale – timbre, cărți poștale și plicuri.

Oficiul Poștal MD-3050 este situat în comuna Volovița, raionul Soroca, și activează de marți până vineri, în intervalul orar 08:00–15:00, cu pauză de masă între orele 12:00–12:30.

Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” anunță că procesul de modernizare a oficiilor poștale continuă la nivel național, cu scopul de a asigura servicii accesibile, sigure și conforme standardelor actuale pentru toți cetățenii.


