Proiectul „BookUp – creștem prin lectură”, lansat la Soroca pentru cei mai mici cititori

Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca, în parteneriat cu Grădinița nr. 13 „Steluța”, a desfășurat o activitate educativă menită să încurajeze lectura încă din primii ani de viață. Evenimentul a marcat începutul unei frumoase colaborări între cele două instituții și a avut loc în cadrul proiectului „BookUp – creștem prin lectură”, parte a Programului „Lectură pentru viață – MindBook & BookUp”.

Activitatea, intitulată „Poezia prinde culoare în lumea lui Mihai Eminescu”, s-a desfășurat într-o atmosferă interactivă și plină de emoție. Au participat 34 de copii din grupele 02 și 03, alături de doamna director Coțaga Diana, metodist Sivirean Tatiana, conducător muzical Chiroșca Ina, precum și educatorii Voronțov Cristina, Slabu Olga și Mischeva Galina.

Cei mici au fost implicați în lecturi expresive, discuții libere și jocuri educative inspirate din texte adaptate vârstei lor. Prin intermediul cărților, copiii au descoperit bucuria lecturii într-un mod natural, fiind încurajați să-și exprime opiniile, să pună întrebări și să-și dezvolte imaginația.

Bibliotecarele Diana Sacara și Andriana Muntean au creat o atmosferă caldă și prietenoasă, transformând întâlnirea cu cartea într-o experiență plăcută și memorabilă. Activitatea a contribuit la stimularea curiozității, creativității și dorinței copiilor de a reveni în spațiul bibliotecii.

Reprezentanții instituțiilor partenere subliniază că acest parteneriat constituie un pas important în consolidarea legăturii dintre bibliotecă și educația timpurie, având ca obiectiv comun dezvoltarea armonioasă a copiilor și apropierea lor de universul lecturii.

Prin Programul „Lectură pentru viață – MindBook & BookUp”, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca își reafirmă rolul de promotor al lecturii și de partener activ în educația timpurie, investind în formarea viitorilor cititori și în cultivarea dragostei pentru carte încă de la cele mai fragede vârste.