Și Alexandru Munteanu ar vota pentru Unirea cu România. Vezi răspunsul integral al premierului / VIDEO

De către
Vadim Șterbate
-
0
289

Declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, precum că ar vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România, în caz că se va organiza un astfel de referendum, a readus în actualitate acest subiect. Profitând de vizita Premierului Alexandru Munteanu la Soroca, l-am întrebat cum ar vota el?

Prim-ministrul a declarat pentru Observatorul de Nord că dacă ar avea de luat o astfel de decizie personală, ar vota pentru, dar ca manager al Guvernului va face tot posibilul pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Vezi mai jos răspunsul complet al Premierului.

Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

