Și Alexandru Munteanu ar vota pentru Unirea cu România. Vezi răspunsul integral al premierului / VIDEO

Declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, precum că ar vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România, în caz că se va organiza un astfel de referendum, a readus în actualitate acest subiect. Profitând de vizita Premierului Alexandru Munteanu la Soroca, l-am întrebat cum ar vota el?

Prim-ministrul a declarat pentru Observatorul de Nord că dacă ar avea de luat o astfel de decizie personală, ar vota pentru, dar ca manager al Guvernului va face tot posibilul pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Vezi mai jos răspunsul complet al Premierului.

