Președinta Maia Sandu: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România…” / Video

Evoluțiile regionale și globale fac ca supraviețuirea unor țări precum Republica Moldova să devină tot mai complicată, iar aderarea la UE devine un obiectiv realist pentru protejarea suveranității, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici. Pentru prima dată, președinta a declarat public că, dacă ar fi organizat un referendum, ar vota în favoarea reunirii cu România. Această chestiune însă nu ar găsi un sprijin larg în rândul clasei politice, motiv pentru care dezideratul integrării europene rămâne singura soluție de supraviețuire a Republicii Moldova, a explicat șefa statului, transmite moldpres.md.

În cadrul discuției, Maia Sandu a subliniat dificultățile tot mai mari cu care se confruntă statele mici în actualul context geopolitic. Șefa statului a vorbit și despre amenințările venite din partea Federației Ruse, afirmând că președintele rus Vladimir Putin urmărește să își extindă influența asupra Europei. Potrivit ei, implicarea Kremlinului în treburile interne ale Uniunii Europene este mult mai profundă decât percep mulți cetățeni europeni.

„Priviți ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană”, a declarat Maia Sandu.

Totuși, întrebată direct dacă susține unirea cu România, Maia Sandu a răspuns fără ezitare:

„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.

Ea a explicat că, la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90, în contextul mișcărilor de renaștere națională, exista un sprijin semnificativ pentru această idee, însă lipsa unui referendum face imposibilă evaluarea exactă a voinței populației de atunci.

„Dacă e să judecăm după numărul mare de oameni care au participat la mișcarea de renaștere națională și după sutele de mii de persoane care au ieșit în Piața Marii Adunări Naționale, putem spune că ar fi existat un suport pentru reunirea cu România”, a declarat lidera de la Chișinău.

„Ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la Uniunea Europeană și noi acționăm în acest sens. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea”, a spus Maia Sandu.

Este pentru prima dată de la preluarea mandatului când Maia Sandu afirmă explicit că ar vota în favoarea reunificării cu România în cadrul unui referendum, subliniind totodată că, în prezent, parcursul european rămâne obiectivul prioritar și cel mai realist pentru Republica Moldova.

Podcastul realizat de Rory Stewart și Alastair Campbell este considerat cel mai popular din Marea Britanie în domeniul analizei politice și este urmărit de un public larg interesat de evoluțiile geopolitice globale.