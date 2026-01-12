De ce tot mai mulți moldoveni aleg să renunțe la alcool – trend sau nevoie?

Republica Moldova rămâne, în continuare, una dintre țările europene cu un consum ridicat de alcool. Vinul, băuturile tari și mesele „cu paharul pe masă” fac parte din cultura locală de zeci de ani. Cu toate acestea, în 2024 și începutul lui 2025, autoritățile, medicii și sociologii observă o schimbare lentă, dar vizibilă: tot mai mulți moldoveni reduc consumul de alcool sau renunță complet la el.

Pentru unii, această decizie pare influențată de tendințele globale de lifestyle sănătos. Pentru alții, renunțarea nu mai este o modă, ci o necesitate dictată de sănătate, realități economice și presiuni sociale.

Datele oficiale arată că, în 2024, consumul mediu de alcool în Republica Moldova a fost de peste 11 litri de alcool pur pe cap de locuitor, o cifră care plasează țara noastră în topul statelor europene la acest capitol. Alcoolul rămâne unul dintre principalii factori de risc pentru sănătatea publică, fiind asociat cu boli cardiovasculare, afecțiuni hepatice, tulburări psihice, dar și cu accidente rutiere și violență domestică.

În același timp, datele colectate în ultimii ani arată că episoadele de consum excesiv sunt în scădere comparativ cu perioada 2010–2015. Tot mai mulți oameni declară că beau mai rar, în cantități mai mici sau doar la ocazii speciale. Tendința este vizibilă mai ales în rândul persoanelor de până la 40 de ani și al femeilor.

Anul 2024 a adus în spațiul public mai multe discuții despre legătura dintre alcool și sănătatea mintală. După pandemie, criza economică, scumpiri și migrație, mulți moldoveni au început să vorbească deschis despre anxietate, epuizare și depresie. În acest context, alcoolul nu mai este perceput ca o „soluție de relaxare”, ci ca un factor care agravează problemele.

Medicii din Republica Moldova confirmă că tot mai mulți pacienți solicită ajutor nu doar pentru dependență severă, ci și pentru decizia conștientă de a renunța la alcool. Oamenii vin pentru sfaturi, analize și monitorizare, dorind să înțeleagă ce se întâmplă cu organismul lor după ani de consum constant.

În 2025, acest discurs s-a accentuat: campaniile de informare, mesajele publice și relatările din presă pun tot mai mult accent pe prevenție, nu doar pe tratament.

Un element important al schimbării este diferența de mentalitate dintre generații. Dacă pentru părinți și bunici alcoolul era aproape obligatoriu la orice sărbătoare, pentru mulți tineri de astăzi acest lucru nu mai este o regulă.

Tinerii moldoveni, mai conectați la informația globală și la rețelele sociale, adoptă mai ușor modele de viață fără alcool sau cu un consum minim. Pentru ei, renunțarea la alcool este asociată cu:

– productivitate mai mare,

– claritate mentală,

– control emoțional,

– imagine personală mai bună.

În același timp, în mediul urban se observă o creștere a interesului pentru băuturi fără alcool, alternative sănătoase și evenimente sociale unde consumul de alcool nu mai este elementul central.

Un alt aspect semnificativ al perioadei 2024–2025 este scăderea consumului de alcool în rândul femeilor. Datele comparative arată că tot mai multe femei aleg să reducă sau să elimine alcoolul din viața lor, invocând motive legate de sănătate, familie, carieră și echilibru emoțional.

Specialiștii explică acest fenomen prin presiunea tot mai mare asupra femeilor de a face față simultan responsabilităților profesionale și familiale. În acest context, alcoolul este văzut nu ca un refugiu, ci ca un obstacol.

În 2024 și 2025, autoritățile din Republica Moldova au atras atenția în repetate rânduri asupra costurilor sociale ale consumului de alcool. Accidentele rutiere provocate de șoferi în stare de ebrietate, violența domestică și absenteismul la locul de muncă rămân probleme majore.

Statisticile arată că aproximativ unul din 13 decese din Republica Moldova este asociat direct sau indirect cu consumul de alcool. Această realitate dură determină o parte a populației să privească renunțarea la alcool nu ca pe o pierdere, ci ca pe o formă de responsabilitate față de sine și față de ceilalți.

Pentru unii moldoveni, renunțarea la alcool începe ca un experiment – o pauză de o lună, o promisiune de Anul Nou, o decizie luată după o problemă de sănătate. Pentru alții, devine o alegere definitivă.

Experții spun că, în Republica Moldova, fenomenul are o dublă natură. Este, pe de o parte, influențat de trendurile internaționale și de noile modele de lifestyle. Dar, pe de altă parte, este o reacție firească la realitățile sociale și medicale ale ultimilor ani.

Renunțarea la alcool nu mai este un subiect tabu. În 2024–2025, moldovenii vorbesc tot mai des despre limite, despre sănătate și despre responsabilitate. Deși consumul de alcool rămâne ridicat la nivel național, schimbarea de mentalitate este deja vizibilă.