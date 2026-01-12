Scriitorul și jurnalistul Vitalie Zagaievschi s-a stins din viață

Ne-a părăsit Vitalie Zagaievschi – scriitor, jurnalist, om de cultură

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Gândurile noastre se îndreaptă spre familia îndurerată.

Vitalie Zagaievschi născut la 25 iunie 1936, în satul Palanca (Cosautii-Noi), judetul Soroca, in familia lui Cozma şi Anastasici Zagaievschi, provine din neam cosăuțean.

Studii: Şcoala medie din s. Chetrosu, r-nul. Drochia, Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Moldova, specialitatea: limba și literatura română.

Activități: instructor superior de pionieri în şcoală; profesor de limba și literatura română şi de limba franceză, director-adjunct la Şcoala de 8 ani din 8. Ustia, jud. Bălți; director şi profesor de limba franceză la Școala de 8 ani din s. Bulbocii Noi, jud. Soroca. Din 1968 – şef al secției Scrisori, din 1969-se-cretar responsabil, din 1993 redactor-şef adjunct la redacția ziarului „Glia Drochiană”. Timp de 20 de ani a fost ales preşedinte al Comitetului raional Drochia al Sindicatului lucrătorilor din domeniul culturii. Membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova.

Publicații: A scris şi a editat broşuri despre Corurile emerite ale R. Moldova din satele Nicoreni şi Sofia, despre Școala de muzică din Drochia. Coautor al broşurii „A noastră istorie cine s-o scrie?”, coautor al itinerarului documentar-publicistic ilustrat„Localitățile Republicii Moldova” (15 volu-me). A contribuit la editarea monografiilor „Cosăuți, comună din preajma Cetății Soroca” şi „Mănăstirea Cosăuți.

Autor al monografiei „Palanca. Omul sfinţeşte locul” (Chişinău, 2002).

Aprecieri: „Despre locuitorii acestui sat Vitalie Zagaievschi, fratele mai mic al lui Vladimir Zagaievschi, scrie o tulburătoare carte, înveşnicindu-şi astfel baştina, de unde-şi trag seva pământului” (Mihail Purice, decanul Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, doctor, profesor universitar, în cartea „Omagiu profesorului și omului de ştiinţă Vladimir Zagaevschi”, Chişinău 2003, p.43.

Distincţii: „Eminent al culturii din R. M.”, medalia „Meritul civic”, insigna ,,Pentru muncă activă în sindicate”. În anul 2003 i s-a conferit titlul onorific „Cetățean de onoare al comunei Palanca”.

Împreună cu soţia Ana (decedată, 19 mai 2001), au crescut și educat doi feciori, Aurel şi Virgil, doi nepoţei şi nepoțică.

Sursa: Zagaievschi, Alexei, Vasile.

Cosăuți. Comuna din preajma cetății Sorocii.