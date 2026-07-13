Unde se aflau celelalte Cetăți din Soroca: Olhionia și Sacacatai? / VIDEO

Cetatea Soroca, este principala noastră carte de vizită, și cu toate că se știu multe despre ea, anul fondării și alte detalii semnificative despre construcția ei, s-au pierdut în negura vremilor.

Olhionia și Sacacatai sunt două cetăți despre care se cunoaște și mai puțin decât despre Cetatea medievală din Soroca. Despre ele am discutat la emisiunea “Interviu cu soroceni” cu Dumitru Ungurean, șeful Centrului de Informare și Promovare Turistică din raionul Soroca.

Vezi AICI interviul integral cu Dumitru Ungurean.