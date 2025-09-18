Nici în acest an „Zilele Filmului Românesc” nu ajung la Soroca

După mai multe ediții în care „Zilele Filmului Românesc” treceau Prutul și ajungeau inclusiv la Soroca, anul acesta va fi al doilea an consecutiv în care evenimentul nu mai ajunge la noi. Aceasta din cauza că anul trecut Consiliul Raional Soroca a refuzat să-i primească, iar după ce Observatorul de Nord a scris despre aceasta, conducerea raionului nici nu a încercat să rezolve problema.

Astfel că organizatorii au scos Soroca de pe lista regiunilor în care urmau să ajungă filmele și discuțiile despre ele în 2025. Am sunat în anticamera Consiliului Raional Soroca și la telefoanele mobile ale președintelui raionului Soroca și a unuia dintre vicepreședinți, pentru a afla dacă vor contacta organizatorii ca să-i invite la Soroca și să repare gafa de anul trecut, dar nu ni s-a răspuns.

Amintim că anul trecut organizatorii au venit cu o cerere pentru ca să le fie pusă la dispoziție o sală la Palatul de Cultură din Soroca pentru proiectare. Dar Consiliul Raional a refuzat acest lucru. Motivul formal al refuzului semnat de președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, este că după „evaluarea agendei culturale a raionului Soroca”, Consiliul Raional anunță „despre imposibilitatea colaborării în perioada propusă”.

Menționăm că „Zilele Filmului Românesc la Chișinău”, cu extindere și în alte orașe din Republica Moldova, se desfășoară într-o anumită perioadă, pentru care au licență de difuzare, și desigur că nu poate fi amânat pentru două luni așa cum li-i moftul funcționarilor din Soroca. Așa că organizatorii au apelat la autoritățile din Florești, care au găsit loc în agenda culturală pentru un astfel de eveniment important în orice oraș din provincie și nu numai.

VEZI ȘI: