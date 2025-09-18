Republica Moldova, în premieră pe Netflix: „Flavours of Moldova”

Primul documentar despre Republica Moldova va fi difuzat începând cu data de 24 septembrie, pe Netflix, cea mai mare rețea de televiziune online din lume. Iar miercuri, la Chișinău, a avut loc evenimentul de prelansare a filmului „Flavours of Moldova”, în traducere „Aromele Moldovei”, transmite Vocea Basarabiei.

La eveniment a participat și ministrul Culturii, Sergiu Prodan, care a subliniat importanța proiectului pentru promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional.

„Este o mare bucurie să fiu astăzi aici, la evenimentul de prelansare „Flavours of the Republic of Moldova” – un proiect care îmbină arta cinematografiei cu esența autentică a R. Moldova. În numele Ministerului Culturii, adresez mulțumiri regizorului Charlie Ottley și echipei sale, tuturor partenerilor și susținătorilor care au făcut posibil acest film. Cultura noastră nu este doar patrimoniu, tradiție și istorie. Cultura este poveste vie, este ceea ce ne unește și ceea ce ne reprezintă în lume. Difuzarea acestui film pe o platformă globală precum Netflix va aduce imaginea Moldovei în milioane de case din întreaga lume. Vă invit să vizionați serialul Flavours of Republic of Moldova și să descoperiți frumusețea și autenticitatea R. Moldova”, a transmis Sergiu Prodan.

Serialul are trei episoade și prezintă tot ce are Republica Moldova mai gustos, mai frumos și mai autentic, punând accent și pe micii antreprenori care contribuie la economia statului.

Documentarul „Flavours of Moldova” a fost realizată de aceiași producători care au creat și „Flavours of Romania”. Astfel, jurnalistul britanic Charley Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia, care au promovat frumusețile României în toată lumea, va pune acum pe harta lumii și Republica Moldova.

