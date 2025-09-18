Ajutor financiar după pierderea partenerului de viață: Condiții și acte necesare

După decesul unuia dintre soți, partenerul rămas în viață poate solicita o indemnizație lunară. Acest ajutor financiar se acordă în cazul în care soțul decedat era pensionar și a primit pensie pentru limită de vârstă mai puțin de cinci ani de la data stabilirii ei.

Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, indemnizația poate fi cerută doar în termen de trei ani de la deces. O altă condiție este ca durata căsătoriei să fi fost de cel puțin 15 ani. Soțul supraviețuitor poate depune cererea indiferent de vârstă și chiar dacă nu este pensionar.

Este important ca venitul lunar al celui rămas în viață, din pensie sau salariu, să nu depășească 1,5 ori minimul de existență pentru pensionari. Valoarea acestui minim este stabilită periodic de Biroul Național de Statistică.

Pentru a primi indemnizația, persoana trebuie să depună personal cererea la Casa Teritorială de Asigurări Sociale din localitatea de domiciliu. La dosar se anexează următoarele documente: buletinul de identitate, certificatul de deces și certificatul de căsătorie, toate atât în original, cât și în copie.

Decizia se ia în cel mult 30 de zile de la depunerea actelor. Dacă solicitarea este depusă în aceeași lună în care a avut loc decesul, plata începe imediat din luna respectivă. În alte cazuri, indemnizația se achită din luna depunerii cererii.

Datele Casei Naționale de Asigurări Sociale arată că, la 1 septembrie 2025, 2.417 persoane beneficiau de acest ajutor. Cei mai mulți beneficiari se află în municipiul Chișinău (223), urmați de raioanele Cahul (124) și Soroca (111).