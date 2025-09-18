Tragedie în Italia: Un moldovean de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină

Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 30 de ani, și-a pierdut viața marți seara în sudul Italiei, după ce a fost lovit de o mașină. Tragedia s-a produs pe un drum intens circulat, în apropierea orașului Mondragone.

Potrivit presei italiene, bărbatul mergea pe jos atunci când a fost izbit de autoturism. Șoferul s-a oprit imediat și a încercat să acorde ajutor, însă rănile victimei au fost mult prea grave. Echipajele medicale chemate la fața locului nu au putut face altceva decât să constate decesul.

Corpul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată autopsia. Între timp, autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru omor din culpă, încercând să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.


