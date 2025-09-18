O femeie a căzut în gol de la etajul 5 al unui bloc de locuințe din Chișinău

O femeie a ajuns la spital în stare gravă, după ce s-ar fi prăbușit în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe. Cazul a avut loc în amiaza zilei de ieri, în jurul orei 11:00, pe strada Maria Dragan, din sectorul Ciocana al capitalei, susțin sursele PulsMedia.MD.

Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 39 de ani. Preliminar s-a stabilit că aceasta ar fi încercat să înșire rufele l-a uscat, dar s-ar fi alunecat și s-a prăbușit în gol de la etajul 5 al blocului de locuințe.

Femeia a fost găsită zăcând de către un trecător care imediat a solicitat intervenția unui echipaj medical, dar și a poliției. Dânsa a fost transportată la spital în stare de inconștiență fiind internată în Secția de Reanimare, iar medicii încearcă să-i salveze viața.

Sursele noastre mai menționează că aceasta locuia cu chirie în apartamentul cu pricina, cu copilul ei de aproximativ 5 anișori, care în momentul care s-a produs incidentul se afla în apartament.

Acesta a fost preluat în grija autorităților.

Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.