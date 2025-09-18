Colegiul “Mihai Eminescu”: instruire împotriva fake news-ului despre UE și importanța votului! / VIDEO

Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca au participat la o instruire dedicată combaterii informațiilor false, organizată în contextul apropiatelor alegeri. Tinerii au discutat despre modul în care știrile manipulatorii pot influența opinia publică și despre importanța de a verifica sursele înainte de a lua o decizie.

Un accent aparte s-a pus pe falsurile răspândite în raionul Soroca despre Uniunea Europeană, precum speculațiile legate de „închiderea școlilor” sau „închiderea bisericilor” de către UE. Specialiștii le-au explicat elevilor că astfel de informații nu au nicio bază reală și sunt create pentru a induce frică și neîncredere. De asemenea, participanții au aflat despre rolul și atribuțiile Comisiei Electorale Centrale (CEC), precum și despre modul corect de a se informa în legătură cu procesul electoral.

Formatorii au subliniat importanța implicării tinerilor la vot, evidențiind faptul că participarea lor poate influența decisiv viitorul comunității și al țării. Instruirea s-a încheiat cu exerciții practice, în care elevii au învățat să distingă între o știre falsă și una verificată, dezvoltându-și astfel gândirea critică și capacitatea de a rezista manipulării. Atmosfera a fost interactivă, iar tinerii au adresat numeroase întrebări, semn că subiectul este actual și de interes pentru generația lor.

Reporter MoJo: Marian Ceban