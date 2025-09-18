Cina perfectă pentru slăbit rapid: E gata în 15 minute, fără gătit

Joseba Arguiñano, un cunoscut bucătar și prezentator de televiziune din Ţara Bascilor (Spania), recunoscut mai ales pentru pasiunea sa pentru patiserie, pâine și bucătăria casnică, a prezentat pe contul său de Instagram o rețetă care poate fi servită fie ca aperitiv sănătos, fie cină ușoară, după cum a explicat chiar el pe rețelele sociale. Este un preparat simplu, dar plin de beneficii nutriționale, care se prepară rapid și nu necesită gătire, perfect pentru slăbit.

Rețeta constă într-o tartină cu cremă de avocado, hummus (humus) de măsline negre și murături – trei ingrediente asociate frecvent cu efecte pozitive asupra sănătății. Toată combinația se așază pe o felie de pâine prăjită crocantă.

În continuare, cititorul va afla cum se prepară pas cu pas această rețetă, care sunt ingredientele sale sănătoase, ce beneficii nutriționale aduce fiecare componentă și câteva trucuri simple pentru ca preparatul să iasă perfect de fiecare dată.

Tartina cu măsline și avocado – rapid și ușor de preparat

Hummusul de măsline negre se face din năut fiert, măsline negre, tahini, usturoi, lămâie, ulei de măsline, chimen și pătrunjel. Crema de avocado conține, pe lângă avocado, ou fiert, coriandru, iaurt grecesc, lime și ulei de măsline.

Rezultatul: o cină rapidă, gustoasă și hrănitoare, gata în doar 15 minute și fără să fie nevoie să gătești, care topește grăsimea.

Ambele creme se prepară separat, apoi se combină pe felia de pâine, ideal cu ajutorul unui poș pentru un aspect mai îngrijit. La final, tartina se decorează cu murături: cepe mici, măsline, ardei iuți, roșii deshidratate și altele, după gust.

Joseba Arguiñano subliniază că acesta este un preparat rapid, ușor și spectaculos, care nu necesită gătire, dar este foarte sănătos și ajută la slăbire. Totuși, recomandă ca pâinea să fie bine prăjită, ca rezultatul final să fie o adevărată delicatesă. Pe YouTube, poți vedea și rețeta video.

Ingrediente (4 persoane)

8 felii de pâine prăjită

200 g de năut fiert

100 g de măsline negre fără sâmburi

2 linguri de tahini prăjită

1 cățel de usturoi

Suc de la 1 lămâie

Sare

1/2 lingură de chimen

50 ml ulei de măsline extravirgin

Pătrunjel

Pentru crema de avocado

1 avocado

1 ou fiert

Frunze de coriandru

1 lingură de iaurt grecesc

1/2 lime

100 ml ulei de măsline extravirgin

Sare

Pentru dressing

8 cepe murate

8 măsline verzi fără sâmburi

8 ardei iute verzi în oțet

4 roșii deshidratate în ulei

60 ml ulei de măsline extravirgin

Pătrunjel tocat

Preparare pas cu pas a hummusului de măsline negre, cremei de avocado și dressingului pentru murături

Pregătește hummusul de măsline negre

Pune într-un blender năutul fiert, măslinele negre, tahini prăjită, usturoiul curățat și tocat, sucul de lămâie, chimenul, uleiul de măsline extravirgin și un praf de sare. Mixează toate ingredientele până obții o pastă fină, fără cocoloașe. Pune humusul într-un poș de patiserie și dă-l deoparte.

Pregătește crema de avocado

Curăță avocado de coajă și pune pulpa în robotul de bucătărie împreună cu oul fiert, coriandru, iaurt grecesc, puțină coajă de lime, sucul de la o jumătate de lime, ulei de măsline extravirgin și un praf de sare. Mixează bine până obții o cremă fină, fără cocoloașe. Pune amestecul într-un alt poș de patiserie și lasă-l deoparte.

Pregătește dressingul pentru murături

Taie felii subțiri măslinele verzi, ceapa verde murată și ardeii iuți verzi. Taie roșiile uscate la soare în bucăți mici. Pune totul într-un bol și adaugă pătrunjel tocat și un strop de ulei de măsline extravirgin. Amestecă bine cu o lingură până când dressingul devine omogen.

Asambleză și servește tartinele

Ia feliile de pâine prăjită și întinde pe fiecare un strat generos de humus. Peste hummus, adaugă un strat de cremă de avocado. Pune o lingură de dressing pentru murături pe fiecare pâine prăjită. Servește 2 felii de pâine prăjită per porție și decorează cu frunze proaspete de pătrunjel.

Sfaturi pentru hummusul perfect de măsline negre cu avocado și murături

Avocado, spune bucătarul spaniol, trebuie să fie copt, dar ferm. Dacă cedează ușor la apăsare, este gata de utilizare. Evitați avocado-ul prea moale sau cu pete negre, deoarece afectează textura și gustul preparatului.

Pe de altă parte, deși rețeta are la bază năut, îl puteți înlocui cu fasole albă fiartă sau linte. Joseba recomandă: „Dacă aveți fasole rămasă de la o tocană, o condimentați și o mixați pentru un hummus delicios și rapid”.

Coriandrul poate provoca reacții extreme: fie îl iubești, fie îl urăști. Pentru iubitorii de coriandru, aroma este citrică și răcoritoare. Cei care nu-l agreează pot folosi în loc pătrunjel proaspăt sau busuioc, ajustând astfel gustul final al cremei.

Pentru prepararea dressingului și a murăturilor, folosiți ingrediente proaspete și de calitate. Tocați-le mărunt și emulsionați-le cu ulei și oțet. Alegeți murături preferate: capere, castraveți murați, cepe mici sau ardei iuți. Dressingul adaugă textură, aciditate și aromă și poate fi pregătit în avans.

Folosiți pâine rustică bine prăjită pentru a preveni înmuierea când aplicați dressingul.

Alte trucuri sunt legate de folosirea poșului de ornat, care trebuie tăiat mic pentru control maxim, altfel, crema poate scăpa din poș.

Dacă rămân cremă de avocado sau hummus, păstrați-le în recipiente etanșe: hummus, 4–5 zile la frigider; iar crema de avocado, 1–2 zile, acoperită cu folie alimentară sau un strat subțire de ulei de măsline. Adăugați câteva picături de lime pentru prevenirea oxidării.

Dressingul pentru murături poate sta, de asemenea 3–4 zile la frigider în recipient etanș. Nu congelați niciunul dintre preparate, deoarece textura și aroma se pot modifica.

Tostada vegetală cu hummus de măsline și cremă de avocado: surse de fibre și proteine pentru o digestie sănătoasă

Rețeta propusă de Arguiñano nu este doar gustoasă, ci și echilibrată din punct de vedere nutrițional. Atât avocado, cât și năutul – bazele celor două creme – sunt surse excelente de fibre, care nu doar că sprijină un tranzit intestinal sănătos, dar aduc și beneficii mult mai complexe.

Fibrele alimentare reprezintă principala „hrană” pentru microbiota intestinală, un element tot mai studiat, deoarece influențează numeroase funcții ale organismului. În plus, consumul de fibre este asociat cu un risc redus de boli cardiovasculare. Explicația este simplă: fibrele pot „captura” molecule responsabile de creșterea nivelului de colesterol din sânge, precum și excesul de zaharuri și grăsimi care circulă prin sistemul digestiv, împiedicând absorbția lor.

Pe lângă aportul de fibre, această tostadă vegetariană include trei surse importante de proteine: oul fiert, iaurtul grecesc și năutul. Pâinea – de preferat integrală – contribuie și ea cu o cantitate modestă de proteine. Chiar dacă proteinele vegetale pot fi deficitare în anumiți aminoacizi esențiali, combinația de leguminoase (năut) și cereale (pâine) asigură un profil proteic complet.

Beneficiile uleiului de măsline și ale măslinelor: grăsimi sănătoase și antioxidanți pentru inimă și sănătate

Uleiul de măsline extravirgin și măslinele aduc un aport important de grăsimi sănătoase, recunoscute pentru rolul lor în reducerea riscului cardiovascular. Acestea sunt bogate în acizi grași mononesaturați, care contribuie la îmbunătățirea profilului lipidic și la menținerea unui nivel optim al colesterolului în sânge.

În plus, atât uleiul de măsline extravirgin, cât și măslinele sunt surse excelente de vitamina E, unul dintre cei mai puternici antioxidanți naturali din alimentație.

Grație prezenței avocado-ului și a condimentelor, rețeta furnizează și o gamă variată de vitamine și minerale, completând astfel valoarea sa nutritivă.

Tartina gourmet cu hummus de măsline și cremă de avocado: cină rapidă și sănătoasă

În concluzie, tartina gourmet cu hummus de măsline, cremă de avocado și murături, propusă de Joseba Arguiñano, este perfectă pentru aperitive sănătoase, cine rapide și preparate ușor de realizat acasă, aducând beneficii nutriționale: fibre, proteine vegetale, grăsimi sănătoase și antioxidanți naturali. Această rețetă vegetariană este ideală pentru o digestie optimă, menținerea colesterolului în limite normale și aportul de vitamine esențiale. Ușor de preparat în doar 15 minute, fără gătire, tartina cu hummus, avocado și murături oferă atât savoare, cât și echilibru nutrițional pentru întreaga familie.