Astăzi este hram în trei sate din raionul Soroca

Astăzi, atmosfera de sărbătoare cuprinde raionul Soroca, unde locuitorii satelor Parcani, Rublenița și Soloneț își cinstesc hramurile. Evenimentul are loc cu prilejul Minunii Sfântului Arhanghel Mihail, celebrată pe stil vechi la data de 19 septembrie.

Cele trei localități din raionul Soroca sunt astăzi în sărbătoare, iar gospodarii își deschid larg porțile pentru rude, prieteni și toți cei care le trec pragul. În mod tradițional, mesele vor fi pline cu bucate specifice zonei, pregătite cu grijă, dar și cu băuturi alese, oferite cu ospitalitate, așa cum cere datina.

Pe 19 septembrie, creștinii ortodocși de rit vechi marchează Minunea Sfântului Arhanghel Mihail, o sărbătoare cu o semnificație profundă în calendarul bisericesc. În această zi, oamenii merg la biserică pentru a participa la slujbe de mulțumire și pentru a cere ocrotirea Arhanghelului Mihail asupra familiilor și gospodăriilor lor.

Hramul satului este una dintre cele mai importante sărbători din comunitățile rurale. Este un prilej de întâlnire între localnici și cei plecați departe, dar și un moment în care se consolidează legăturile dintre membrii comunității. Atmosfera este una de bucurie și comuniune, iar în aceste sate din raionul Soroca tradițiile sunt păstrate cu sfințenie de la o generație la alta.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

