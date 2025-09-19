Prognoza meteo pentru 19 septembrie: Cer noros și temperaturi moderate

Ziua de vineri, 19 septembrie, vine cu o vreme relativ stabilă, dar cu cer acoperit de nori. Meteorologii anunță temperaturi potrivite pentru început de toamnă, cu maxime de până la 20 de grade Celsius și minime care pot coborî până la 8 grade Celsius.

Dimineața este mai răcoroasă, iar cei care ies devreme din casă au nevoie de o haină mai groasă. Spre prânz, valorile termice cresc, însă cerul rămâne în mare parte noros, ceea ce face ca senzația de toamnă să fie prezentă pe tot parcursul zilei.

Vântul bate moderat dinspre nord-vest, cu o viteză de aproximativ 18 kilometri pe oră. Rafalele nu vor fi puternice, dar se vor resimți mai ales în spațiile deschise. Umiditatea atmosferică este de 70%, ceea ce menține aerul mai rece dimineața și seara.


