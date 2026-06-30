Durerea de genunchi nu este doar o problemă a vârstnicilor. Ortoped: „Mulți pacienți ajung târziu, când soluția este protezarea”

„În România, peste 2,4 milioane de adulți sunt afectați de artroză, iar incidența atât a afecțiunilor degenerative, cât și traumatice ale genunchiului este în continuă creștere. Datele naționale evidențiază o creștere constantă a numărului de intervenții ortopedice la nivelul genunchiului în ultimele două decenii”, spune dr. Sorin Barbu, medic ortoped.

Potrivit specialistului, tot mai mulți bolnavi ajung în cabinetele de ortopedie cu astfel de probleme. „Un număr din ce în ce mai mare de pacienți ajung atât la mine, cât și la colegii mei ortopezi”, afirmă medicul.

Pacienții ajung adesea prea târziu la medic

Una dintre cele mai mari probleme este întârzierea prezentării la specialist, în special în cazul afecțiunilor cronice. „Din păcate, pacienții ajung prea târziu la medic. Greșeala majoritară este reprezentată de faptul că fiecare dintre pacienți crede că se poate trata singur și își administrează medicație de la TV, internet, vecini sau diferite surse”, avertizează dr. Barbu.

Autoperfecționareși motivare

Această automedicație poate întârzia diagnosticul corect și, implicit, tratamentul adecvat. „Ajung tot la medic, dar târziu, fapt care poate influența de cele mai multe ori rezultatul final”, subliniază ortopedul.

Femeia care a evitat amputarea și s-a întors pe propriile picioare după un accident grav

Unul dintre cazurile care i-au rămas în minte dr. Sorin Barbu demonstrează cât de importantă este colaborarea dintre specialiști și cât de mult poate schimba un tratament corect destinul unui pacient.

O femeie vârstnică, victimă a unui accident rutier grav, a fost adusă de urgență la spital cu leziuni severe la ambii genunchi și cu afectarea unui vas de sânge important. Prognosticul era sumbru, iar riscul unei amputații de coapsă era foarte mare.

„Îmi amintesc despre o pacientă vârstnică, victimă a unui accident rutier, care s-a prezentat în serviciul de urgență cu o fractură deschisă bilaterală la nivelul genunchilor și o leziune de ax vascular. Era candidată pentru o amputație de coapsă, însă datorită colaborării în echipă multidisciplinară, cazul a fost un real succes, nemaifiind nevoie de amputație”, povestește dr. Sorin Barbu.