Renault aduce Gemini în mașini: asistentul AI de la Google va controla funcțiile mașinii prin comenzi naturale

Gemini transformă openR link într-un asistent mai inteligent pentru șoferi

Sistemul openR link cu Google integrat a fost lansat în 2022 și a fost actualizat constant cu funcții noi, aplicații și îmbunătățiri. Platforma este disponibilă pe mai multe modele Renault din gama europeană, de la modele compacte până la SUV-uri precum Rafale, dar și pe anumite modele internaționale.

Odată cu integrarea Gemini, interacțiunea vocală devine mai naturală. Spre deosebire de asistenții clasici, noua tehnologie poate înțelege mai bine contextul unei conversații, poate interpreta cereri mai complexe și poate continua dialogul fără ca utilizatorul să repete constant comenzi de activare.

Practic, șoferii nu mai trebuie să memoreze formule exacte pentru fiecare funcție. Sistemul poate răspunde la întrebări formulate mai liber și poate executa mai multe acțiuni succesive.

De exemplu, o solicitare precum „du-mă la Paris, dar evită centura” poate fi interpretată direct de sistemul de navigație. În același timp, comenzi precum „este frig, crește temperatura” pot determina ajustarea climatizării fără ca șoferul să caute manual setările în meniuri.

Un avantaj important este că Gemini este integrat direct în vehicul. Astfel, funcțiile disponibile depășesc ceea ce oferă un simplu asistent rulat pe telefon sau prin Android Auto.

AI-ul Renault poate controla funcții ale mașinii și primește actualizări continue

Gemini va putea utiliza informații despre vehicul pentru a oferi răspunsuri mai relevante. În cazul modelelor electrice, de exemplu, poate folosi date precum autonomia disponibilă pentru a ajuta la planificarea traseelor.

Sistemul este gândit să reducă interacțiunile tactile și să permită șoferului să rămână mai concentrat asupra drumului. Prin comenzi vocale, utilizatorii pot controla anumite funcții ale mașinii, precum navigația, climatizarea, radioul sau alte setări disponibile.