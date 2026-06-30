Renault aduce Gemini în mașini: asistentul AI de la Google va controla funcțiile mașinii prin comenzi naturale

Mașinile Renault echipate cu sistemul multimedia openR link primesc o nouă funcție care schimbă modul în care șoferii interacționează cu automobilul. Gemini, asistentul de inteligență artificială dezvoltat de Google, este introdus treptat pe modelele compatibile și promite o experiență mai apropiată de conversația cu un om.
Actualizarea vine prin sistem over-the-air, fără vizită la service, iar utilizatorii vor putea alege dacă activează noul asistent. Renault integrează astfel AI-ul direct în ecosistemul mașinii, nu doar ca o extensie a telefonului, ci ca o parte a sistemului multimedia și a funcțiilor vehiculului.
Gemini transformă openR link într-un asistent mai inteligent pentru șoferi
Sistemul openR link cu Google integrat a fost lansat în 2022 și a fost actualizat constant cu funcții noi, aplicații și îmbunătățiri. Platforma este disponibilă pe mai multe modele Renault din gama europeană, de la modele compacte până la SUV-uri precum Rafale, dar și pe anumite modele internaționale.
Odată cu integrarea Gemini, interacțiunea vocală devine mai naturală. Spre deosebire de asistenții clasici, noua tehnologie poate înțelege mai bine contextul unei conversații, poate interpreta cereri mai complexe și poate continua dialogul fără ca utilizatorul să repete constant comenzi de activare.
Practic, șoferii nu mai trebuie să memoreze formule exacte pentru fiecare funcție. Sistemul poate răspunde la întrebări formulate mai liber și poate executa mai multe acțiuni succesive.
De exemplu, o solicitare precum „du-mă la Paris, dar evită centura” poate fi interpretată direct de sistemul de navigație. În același timp, comenzi precum „este frig, crește temperatura” pot determina ajustarea climatizării fără ca șoferul să caute manual setările în meniuri.
Un avantaj important este că Gemini este integrat direct în vehicul. Astfel, funcțiile disponibile depășesc ceea ce oferă un simplu asistent rulat pe telefon sau prin Android Auto.
AI-ul Renault poate controla funcții ale mașinii și primește actualizări continue
Gemini va putea utiliza informații despre vehicul pentru a oferi răspunsuri mai relevante. În cazul modelelor electrice, de exemplu, poate folosi date precum autonomia disponibilă pentru a ajuta la planificarea traseelor.
Sistemul este gândit să reducă interacțiunile tactile și să permită șoferului să rămână mai concentrat asupra drumului. Prin comenzi vocale, utilizatorii pot controla anumite funcții ale mașinii, precum navigația, climatizarea, radioul sau alte setări disponibile.
Practic, mașina va putea deveni un partener digital capabil să răspundă nu doar la comenzile legate de condus, ci și la întrebări generale. Utilizatorii vor putea cere informații, explicații, povești pentru pasageri sau chiar quiz-uri pentru drumurile lungi.
Implementarea Gemini se face gradual, în funcție de modelul Renault, versiunea openR link și limba disponibilă. La început sunt suportate 13 limbi, printre care engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă și portugheză, urmând ca lista să fie extinsă.
Pentru Renault, această integrare reprezintă o etapă importantă în transformarea mașinii într-o platformă digitală care evoluează după achiziție. Actualizările software vor continua prin internet, fără ca proprietarii să fie nevoiți să ajungă la un service pentru fiecare îmbunătățire.