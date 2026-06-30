Când arta și dragostea de carte se întâlnesc

Recent, Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” din orașul Drochia, a primit un dar deosebit – unul creat nu din bani, ci din talent, timp și pasiune. Există locuri care trăiesc prin cărțile de pe rafturi, dar și prin oamenii care le iubesc. Această instituție este unul dintre acele locuri.

Și totuși, uneori, un singur gest poate schimba cu totul atmosfera unui spațiu – îl poate face mai cald, mai viu, mai invitant. Exact asta s-a întâmplat recent, când o tânără voluntară pe nume Irina Cojoc a pășit pragul bibliotecii nu ca cititoare, ci ca artistă – și a lăsat în urmă o pictură care merită să fie știută. La prima vedere, o bibliotecă are nevoie de cărți. Dar pentru ca acele cărți să fie cu adevărat citite, spațiul care le găzduiește trebuie să inspire. Irina a înțeles acest lucru mai bine decât oricine.

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„Pasiunea pentru desen a apărut treptat, pe măsură ce am descoperit că îmi place să creez. Desenul pentru mine este un mijloc de expresie, unde pot să-mi exteriorizez ideile și emoțiile prin artă”, – mărturisește Irina.

Prin măiestria și imaginația sa, ea a transformat unul din spațiile bibliotecii într-un colț de poveste: un arbore al cunoașterii, impunător și plin de simbolism, ale cărui ramuri nu poartă frunze, ci rafturi pentru cărți. Alături, o carte deschisă — nu una obișnuită, ci una monumentală, ale cărei pagini devenite rafturi invită cititorul să se aplece și să aleagă.

Inspirația a venit dintr-un loc firesc: „M-a inspirat ideea că biblioteca este un loc în care fiecare carte deschide o lume complet nouă. Am vrut să ilustrez faptul că lectura ne înconjoară cu posibilități și ne ajută să descoperim perspective noi.”

Nu este vorba despre o simplă decorațiune. Este o instalație artistică cu mesaj: cunoașterea crește, ramificată și vie, iar lecturile noastre sunt ramurile care ne formează. Această îmbinare între artă și funcționalitate este, poate, cea mai valoroasă lecție pe care ne-o oferă gestul tinerei voluntare: creativitatea nu este un lux, ci un instrument al comunității. Iar Irina știe ce a lăsat în urmă: „Mă simt foarte împlinită și recunoscătoare că am putut contribui la înfrumusețarea bibliotecii. Consider că am transformat un colț întunecat într-un loc plin de culoare și sper ca acesta să îi inspire pe privitori să se apropie de cărți ca să poată descoperi bucuria lecturii.”

Voluntariatul înseamnă mai mult decât timp donat. Înseamnă implicare, responsabilitate și, mai ales, credința că fiecare dintre noi poate contribui la ceva mai mare decât sine. Irina a demonstrat exact asta.

Dana ROTARI, corespondentă voluntară HTSJ,

Centrul de Creație a Copiilor Drochia