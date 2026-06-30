Gala Tinerilor Jurnaliști a celebrat performanța, talentul și bucuria unui an plin de realizări  

La finalul unui an de studii bogat în proiecte, experiențe și succese, HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști din cadrul Centrului de Creație a Copiilor Drochia, a organizat Gala „Start Vacanței!”, un eveniment dedicat premierii discipolilor care, pe parcursul anului de studii 2025–2026, au demonstrat perseverență, creativitate și implicare în activitățile educaționale și comunitare.

A fost o adevărată sărbătoare a copilăriei, a talentului și a muncii, în care emoțiile, aplauzele și zâmbetele au însoțit fiecare moment al festivității.

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Un an întreg, zi de zi, sălile Centrului de Creație au fost pline de glasuri vesele, de pași de dans, de cântece, de culori, de idei și de vise. Copiii au venit aici nu doar pentru a învăța, ci și pentru a-și descoperi și valorifica talentul, pentru a-și dezvolta abilitățile și pentru a deveni cea mai frumoasă versiune a lor.

Fie că au ales dansul, arta vocală, jurnalismul, lucrul manual, pictura, jocul de dame, cercetarea științifică sau alte domenii ale creației, fiecare copil și-a găsit locul în care pasiunea s-a transformat în performanță, iar curiozitatea în cunoaștere. Fiecare succes obținut la concursuri, aplauzele primite și fiecare lucrare realizată poartă amprenta muncii, a perseverenței și a dorinței de a crea frumosul.

Evenimentul a fost moderat cu mult farmec și inspirație de discipolii HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Elena-Gabriela Știrbu și Daniel Furtuna, care au oferit publicului o atmosferă caldă și emoționantă, punctând cele mai importante momente ale galei.

La deschiderea festivității, directoarea Centrului de Creație, Tamara Cucuietu, a adresat un mesaj de felicitare tuturor discipolilor și profesorilor, apreciind munca depusă pe parcursul întregului an și rezultatele obținute în cadrul competițiilor și proiectelor desfășurate atât la nivel local, cât și național, oferind diplome de apreciere discipolilor Centrului de Creație, care și în acest an s-a plasat în top 10 cele mai bune instituții.

Un moment deosebit l-a constituit prezența reprezentanților presei locale și regionale, parteneri de nădejde ai HUB-ului. Cristina Ciobanu, din partea redacției Glia Drochiană, precum și Viorica Bejan și Elena Cornea, reprezentante ale redacției Observatorul de Nord, au transmis mesaje de felicitare și încurajare tinerilor jurnaliști, evidențiind importanța implicării lor în reflectarea vieții comunității și în promovarea jurnalismului responsabil.

În semn de apreciere pentru produsele media realizate și pentru contribuția la informarea comunității, reprezentanții instituțiilor media au oferit diplome de apreciere discipolilor care s-au remarcat prin profesionalism, creativitate și spirit civic.

Coordonatoarea HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Ala Bugai, a felicitat discipolii pentru prestația lor remarcabilă și pentru parcursul frumos din acest an de studii, subliniind că jurnalismul înseamnă responsabilitate, empatie și curajul de a spune povești care pot schimba oameni și comunități.

În cadrul festivității au fost înmânate diplome de apreciere, certificate de absolvire a ciclului primar în Educația Media, certificate de corespondent voluntar, certificate de Corespondent VIP, certificate de formator în Educația Media, certificate de excelență în jurnalismul comunitar, discipolilor care s-au remarcat prin activitate prodigioasă, implicare și rezultate deosebite.

Atmosfera festivă a fost completată de un program artistic de excepție. Publicul s-a bucurat de recitalurile tinerilor interpreți ai grupului vocal „Canto”, coordonați de Dana Berezovschi, de prestațiile pline de sensibilitate ale membrilor „Vavis – Studio”, conduși de Vasile Rusu, dar și de energia și eleganța ansamblului de dansuri sportive „Steluțele”, coordonat de Otilia Sîrbu, care au adus pe scenă culoare, ritm și emoție.

De prestigiosul Titlu de Membru de Onoare al HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, în premieră, s-a învrednicit Adriela Bejenari, corespondentă VIP a HUB-ului, formatoare în educația media, corespondentă Diez.md, deținătoarea certificatului de excelență în jurnalismul comunitar și absolventă a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” (unica din raionul Drochia cu 10 pe linie). Ce același Titlu de Membră de Onoare a HUB-ului au fost onorate și discipolele HUB-ului, corespondente VIP, Cornelia Rusu și Alexandra Moldovan. Premierea a fost urmată de o surpriză muzicală specială – o compoziție proprie, în recital cu Adriela Bejenari, autoare de versuri și muzică folk.

Finalul galei a fost unul memorabil. Talentatul interpret Daniel Furtuna a invitat toți participanții la o horă a bucuriei, unde copii, profesori, părinți și invitați s-au prins de mână într-un simbol al prieteniei, al unității și al recunoștinței pentru un an plin de reușite.

În acordurile muzicii și în aplauzele celor prezenți, participanții și-au adresat urări de bine, sănătate și o vacanță minunată, plină de bucurii, inspirație și noi experiențe.

Gala „Start Vacanței!” a demonstrat încă o dată că Centrul de Creație este mai mult decât o instituție educațională. Este locul în care se formează caractere, se cultivă valori și se nasc talente. Iar HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști continuă să fie o adevărată școală a cuvântului, a responsabilității și a implicării civice, pregătind o nouă generație de tineri care înțeleg că jurnalismul nu înseamnă doar știri, ci și puterea de a inspira, de a informa și de a schimba lumea prin adevăr și prin frumos.

Vacanța poate începe! Cu amintiri frumoase, cu diplome binemeritate și cu promisiunea că la toamnă vor fi scrise noi povești, noi reportaje și noi pagini de succes.

Ala Bugai,

coordonatoarea HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști,

Centrul de Creație a Copiilor Drochia