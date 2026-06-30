Expert: Lipsa unei opoziții proeuropene sănătoase este o vulnerabilitate sistemică pentru Republica Moldova

Republica Moldova are o vulnerabilitate politică majoră: lipsa unei opoziții proeuropene, democratice și credibile, capabile să sancționeze guvernarea atunci când aceasta greșește. Declarația a fost făcută de Valeriu Pașa, președintele Asociației WatchDog, în cadrul podcastului La prima sursă.

Potrivit lui Pașa, absența unei opoziții proeuropene funcționale creează un dezechilibru în spațiul politic, iar acest lucru are efecte în lanț. Pe de o parte, guvernarea nu este presată suficient atunci când comite erori sau abuzuri. Pe de altă parte, criticile legitime la adresa puterii ajung să fie monopolizate de partide sau politicieni cu agende problematice. El consideră că unele tentative de construire a unor partide alternative au eșuat din cauza incompetenței politice, a lipsei de strategie, a incapacității de dialog și de incluziune.

Expertul susține că problema nu ține doar de lipsa unor formațiuni politice noi, ci de incapacitatea celor care și-au asumat acest rol de a înțelege miza reală. „Jobul politicianului este să atragă votul”, a punctat Pașa, explicând că partidele care au încercat să se construiască drept alternativă s-ar fi pierdut în conflicte interne și priorități greșite.

În opinia sa, lipsa unei opoziții credibile avantajează guvernarea. Atunci când puterea „calcă strâmb”, spune Pașa, nu există o forță politică suficient de credibilă care să o tragă la răspundere și în care cetățenii să vadă o alternativă obiectivă. Criticile rezonabile la adresa guvernării sunt adesea asociate cu politicieni compromiși sau cu actori percepuți ca promotori ai unei agende anti-europene.

Pașa afirmă că această situație reduce presiunea asupra guvernării, deoarece puterea poate respinge mai ușor criticile, prezentându-le drept atacuri venite din partea unor forțe ostile interesului național. În acest fel, spune expertul, chiar și observațiile legitime privind greșelile guvernării ajung să fie contaminate de lipsa unei opoziții proeuropene credibile.

Un alt efect al acestei vulnerabilități se vede, potrivit lui Pașa, și în comportamentul unei părți a presei independente. Expertul susține că există mai multe situații în care jurnaliștii ar trebui să fie mai duri cu guvernarea, dar ezită să o facă din teama de a nu deveni „idioții utili ai Moscovei”.

Pașa spune că această reținere nu este neapărat o loialitate directă față de guvernare, ci mai degrabă rezultatul unui context politic complicat. Mulți jurnaliști, activiști și oameni din societatea civilă înțeleg riscurile geopolitice pentru Republica Moldova, dar tocmai această frică de a nu slăbi parcursul european poate duce la autocenzură sau la critici formulate prea prudent.

În același timp, expertul avertizează că guvernarea are nevoie de presiune constantă pentru a deveni mai bună. El admite că actuala putere nu poate fi comparată, ca nivel de abuzuri, cu guvernările prin care a trecut anterior Republica Moldova, dar consideră că acest lucru nu trebuie să devină un motiv pentru indulgență.

Potrivit lui Pașa, lipsa unei opoziții sănătoase poate produce două fenomene periculoase. Primul este relaxarea guvernanților, care pot ajunge să creadă că acționează corect indiferent de greșeli sau că nu vor răspunde politic pentru abuzuri. Al doilea este oboseala alegătorilor care votează repetat „răul cel mai mic”, până în momentul în care frustrarea îi poate împinge spre opțiuni politice cu agende toxice.

„Este o problemă, o vulnerabilitate sistemică a Republicii Moldova, lipsa unei opoziții sănătoase”, a concluzionat Valeriu Pașa.

În opinia expertului, Republica Moldova are nevoie de o opoziție care să poată critica guvernarea fără să fie suspectată de promovarea unor interese anti-europene. O asemenea opoziție ar putea menține presiunea asupra puterii, ar reduce spațiul de manevră al partidelor pro-ruse și ar oferi alegătorilor o alternativă democratică reală.

Autor: Olga VÎRLAN, anticoruptie.md