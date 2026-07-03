Caz grav într-un sat din raionul Soroca: un băiat de nouă ani a fost impus să facă sex oral în prezența mai multor copii

O mamă din raionul Soroca a fost amendată cu 750 de lei după ce instanța a constatat că nu și-a îndeplinit corespunzător obligațiile de educare, instruire și supraveghere a copilului său de 11 ani. Cazul a ajuns în atenția Judecătoriei Soroca după un incident grav între copii, produs în luna mai, într-o localitate din raion.

Potrivit hotărârii pronunțate la 1 iulie 2026, femeia a fost recunoscută vinovată de comiterea contravenției prevăzute de art. 63 alin. (2) din Codul contravențional. Instanța a reținut că, din cauza lipsei de supraveghere, copilul acesteia a comis o faptă socialmente periculoasă.

Incidentul ar fi avut loc în apropierea unui spațiu frecventat de copii. Din materialele examinate în instanță rezultă că între mai mulți minori a avut loc un episod cu caracter violent și umilitor.

Instanța a constatat că mai mulți copiii se aflau la terenul de joacă din centrul satului, iar în urma unui conflict, băiatul de nouă ani a fugit în direcţia râpei, fiind urmărit de alți trei copii. Ulterior acesta ar fi fost lovit și apoi abuzat sexual oral de către alt băiat de 11 ani, iar în timpul perversiunii victima era imobilizată de o fetiță și un băiat, cu care se jucaseră anterior la terenul de joacă. După incident, băieții mai mari i-au ameninţat pe copiii prezenţi să nu divulge cele întâmplate părinţilor. Minorul agresat a avut nevoie de asistență psihologică în cadrul centrului Comunitar de Sănătate Mintală din Soroca.

Inițial, oamenii legii au examinat cazul sub aspect penal, însă printr-o ordonanță din 17 iunie 2026 s-a refuzat pornirea urmăririi penale, pe motiv că fapta nu întrunea elementele unei infracțiuni. Ulterior, la 23 iunie, procurorul a intentat procedura contravențională în privința mamei copilului implicat, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor părintești.

În ședința de judecată, procurorul a solicitat ca femeia să fie recunoscută vinovată și sancționată conform legii. Aceasta nu s-a prezentat în fața instanței, deși a fost citată legal, iar cauza a fost examinată în lipsa ei. Potrivit hotărârii, în faza examinării cauzei, femeia și-a recunoscut vina și s-a căit de cele comise.

Instanța a ținut cont de faptul că femeia are la întreținere trei copii minori, este angajată în câmpul muncii și nu au fost prezentate probe că ar fi avut anterior alte încălcări ale legii. Totuși, judecătoarea a subliniat că fapta comisă de copil face parte din categoria celor socialmente periculoase, iar sancțiunea trebuie să transmită un mesaj clar privind responsabilitatea părinților.

Prin urmare, femeia a fost sancționată cu amendă în mărime de 15 unități convenționale, ceea ce constituie 750 de lei. Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca.

Cazul scoate din nou în evidență importanța supravegherii copiilor și a comunicării dintre părinți, școală și autorități. Atunci când între minori apar comportamente violente, umilitoare sau cu caracter abuziv, intervenția rapidă a adulților poate preveni traume mai profunde și poate ajuta copiii implicați să primească sprijinul necesar.

Specialiștii atrag atenția că supravegherea copiilor nu înseamnă doar prezență fizică, ci și comunicare constantă, educație emoțională și atenție la comportamentele care pot indica probleme.

Părinții sunt îndemnați să discute deschis cu copiii despre limitele personale, respectul față de ceilalți și faptul că nimeni nu are dreptul să-i umilească, să-i lovească, să-i amenințe sau să-i atingă într-un mod nepotrivit. Copiii trebuie încurajați să spună imediat unui adult de încredere dacă au fost martori sau victime ale unui comportament violent, abuziv ori jignitor.

Este important ca părinții să știe unde se află copiii, cu cine își petrec timpul și ce se întâmplă în grupurile lor de joacă. Locurile aparent sigure, precum terenurile de joacă, parcurile sau spațiile din apropierea casei, pot deveni riscante atunci când copiii sunt lăsați fără supraveghere pentru perioade îndelungate.

La fel de importantă este observarea schimbărilor de comportament. Frica, izolarea, plânsul fără explicație, refuzul de a merge într-un anumit loc, agresivitatea bruscă sau tăcerea excesivă pot fi semne că un copil trece printr-o situație dificilă.

Părinții ar trebui să evite reacțiile de rușinare sau pedepsire atunci când copilul povestește ceva grav. În astfel de momente, copilul are nevoie să fie ascultat, crezut și protejat. Ulterior, adulții trebuie să anunțe instituțiile competente și să solicite ajutor psihologic, dacă situația o cere.

De asemenea, școala, familia și comunitatea trebuie să colaboreze mai strâns. Profesorii, părinții și autoritățile locale pot preveni multe situații grave dacă reacționează din timp la conflicte, bullying, amenințări sau comportamente nepotrivite între copii.

Un rol esențial îl are educația de acasă: copiii trebuie să înțeleagă că violența, presiunea, amenințările și umilirea altor copii nu sunt „jocuri”, ci comportamente cu urmări serioase pentru toți cei implicați.