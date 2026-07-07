Un mister care îi frământă pe fizicieni de zeci de ani ar putea avea, în sfârșit, o explicație. Ce au descoperit cercetătorii despre găurile negre

Problema își are originea în lucrările realizate de Stephen Hawking. Acesta a demonstrat că găurile negre nu sunt complet „negre”, așa cum se credea inițial. Din cauza unor efecte cuantice, ele emit o radiație extrem de slabă, cunoscută astăzi drept radiația Hawking, pierzând treptat energie până când, teoretic, dispar complet.

Aici apare paradoxul. Potrivit mecanicii cuantice, informația nu poate fi distrusă. Cu toate acestea, dacă o gaură neagră se evaporă în întregime, informațiile despre materia înghițită de aceasta par să dispară definitiv, lucru care contrazice una dintre regulile fundamentale ale fizicii.

Un nou studiu publicat în revista științifică General Relativity and Gravitation propune o soluție diferită. Echipa coordonată de Richard Pinčák susține că găurile negre nu se evaporă complet, ci lasă în urmă un obiect extrem de mic și stabil, denumit „remanent”.

Potrivit cercetătorilor, acest remanent ar funcționa ca un depozit permanent pentru informația care altfel s-ar pierde. În loc să dispară, datele ar rămâne stocate în structura internă a acestui obiect microscopic, sub forma unor oscilații cuantice de lungă durată.

O teorie cu șapte dimensiuni care încearcă să explice și originea masei

Modelul propus se bazează pe o versiune extinsă a gravitației, cunoscută sub numele de teoria Einstein-Cartan. Spre deosebire de teoria relativității generale, care descrie spațiul și timpul ca fiind curbate de materie și energie, această abordare introduce și posibilitatea ca spațiu-timpul să se răsucească.

Mai mult, teoria presupune existența unei geometrii cu șapte dimensiuni, din care universul nostru cu patru dimensiuni ar reprezenta doar o parte.