Ucraina felicită, Rusia exprimă regrete. Casa Rusă la Chișinău și-a încetat activitatea

Ambasada Ucrainei în Republica Moldova a felicitat Moldova pentru decizia de a întrerupe acordul de cooperare în baza căruia la Chișinău a funcționat Centrul Rus de Știință și Cultură, „unul dintre instrumentele cheie ale „puterii soft” rusești în străinătate”, care și-a încheiat activitatea. Decizia de închidere a Centrului, numit Casa Rusă, a fost luată de Parlamentul Republicii Moldova în noiembrie 2025.

„Sub pretextul cooperării culturale și umanitare, astfel de structuri au îndeplinit ani de zile o funcție complet diferită – promovarea narațiunilor statului agresor, formarea rețelelor de influență și susținerea prezenței informaționale a Kremlinului în alte țări. Cultura ar trebui să unească oamenii și nu să justifice războiul sau să devină o acoperire pentru propagandă”, a scris Ambasada Ucrainei în mesajul său.

Diplomații ucraineni au subliniat că „Eliminarea instrumentelor de propagandă rusești contribuie nu doar la consolidarea securității informaționale a Moldovei, ci și la securitatea și stabilitatea întregii regiuni”.

Funcțiile Casei Ruse vor fi parțial preluate de Departamentul cultural al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, a anunțat ambasada, exprimând regretul în legătură cu „retragerea unilaterală a părții moldovenești din Acordul interguvernamental privind înființarea și funcționarea centrelor culturale din 1998”.

Potrivit ambasadei, legăturile „umanitare tradiționale ruso-moldovenești” vor rămâne o prioritate, căci „Activitatea pe parcursul mai multor ani a Casei Ruse, cu participarea activă a cercurilor publice și artistice locale, a demonstrat că această activitate răspunde nevoilor și aspirațiilor cetățenilor moldoveni”.

Mihaela CIBOTARU, anticoruptie.md