Este bine să știi! Fructe și legume care nu se țin la frigider

Deși frigiderul pare soluția ideală pentru a păstra prospețimea alimentelor în zilele caniculare, anumite fructe și legume își pierd aroma, textura și chiar nutrienții atunci când sunt refrigerate. Acestea se păstrează mult mai bine la temperatura camerei, într-un loc aerisit, ferit de lumină directă.

Roșiile- frigul oprește procesul de coacere, le face făinoase și le reduce aroma. Roșiile păstrate la temperatura camerei rămân suculente și gustoase.

Bananele- coaja se înnegrește rapid în frigider, iar fructul devine moale și își pierde dulceața naturală.

Pepenele întreg-se păstrează mai bine la temperatura camerei; frigiderul este necesar doar după tăiere.

Ceapa și usturoiul- în frigider absorb umiditate, se înmoaie și mucegăiesc mai repede.

Cartofii dulci- temperaturile scăzute le modifică amidonul, afectând gustul și textura.

Aceste alimente fac parte din categoria de alimente care nu se țin la frigider, deoarece frigul le degradează calitatea în loc să o protejeze.

Rădăcinoase care se păstrează la temperatura camerei

Rădăcinoasele sunt rezistente și preferă mediile uscate, răcoroase, dar nu reci. Frigiderul le poate afecta structura și durata de viață.

Cartofii: frigul transformă amidonul în zahăr, ceea ce duce la un gust neplăcut și o textură nisipoasă.

Morcovii: se deshidratează rapid în frigider dacă nu sunt ambalați corect, devenind moi și lipsiți de savoare.

Sfecla roșie: se păstrează excelent în lăzi de lemn sau hârtie, într-un spațiu aerisit.

Ghimbirul: rezistă bine la temperatura camerei, mai ales dacă este păstrat într-un loc uscat.

Pentru o depozitare corectă, rădăcinoasele trebuie ținute în cutii de lemn, hârtie sau saci textili, niciodată în plastic, care favorizează condensul și mucegaiul.

Alte alimente care nu se țin la frigider

Pe lângă fructe și rădăcinoase, există și alte produse care se păstrează mai bine la temperatura camerei, chiar și vara, scrie click.ro

Pâinea: frigiderul o usucă și o face să se întărească mult mai repede. Păstrarea în cutia de pâine sau într-un săculeț textil este ideală.

Cafeaua: fie boabe, fie măcinată, își pierde aroma în frigider și absoarbe mirosuri străine.

Uleiurile: se solidifică la rece, schimbând textura și aspectul.

Mierea: se cristalizează în frigider, deși rămâne comestibilă; la temperatura camerei își păstrează fluiditatea.

Condimentele: frigiderul le expune la umiditate, ceea ce le reduce aroma și le poate aglomera.

Nucile și fructele deshidratate: se păstrează mai bine în borcane închise ermetic, într-un loc uscat.