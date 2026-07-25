Meteo, 25 iulie: Temperaturile nu vor depăși 23 de grade

Vremea va fi plăcută astăzi, sâmbătă, 25 iulie. Potrivit prognozei meteo, cerul va fi variabil, iar temperaturile vor fi mai scăzute față de zilele caniculare din ultima perioadă.

Pe parcursul zilei, temperatura maximă va ajunge la 23 de grade Celsius, în timp ce noaptea mercurul din termometre va coborî până la 13 grade.

Vântul va sufla din nord vest cu o viteză de aproximativ 9 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 65 la sută, ceea ce va crea un disconfort redus și condiții bune pentru activități în aer liber.

Meteorologii spun că vremea va fi potrivită pentru plimbări, drumeții sau alte activități desfășurate în exterior. Totuși, este recomandat ca dimineața și seara să aveți la îndemână o haină mai subțire, deoarece temperaturile vor fi mai scăzute.