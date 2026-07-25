Accident în Franța, proces la Soroca: un șofer trebuie să restituie 950 de euro asigurătorului

Un accident rutier produs în Franța în 2021 s-a încheiat, aproape cinci ani mai târziu, cu o hotărâre a Judecătoriei Soroca. Instanța a admis integral acțiunea unei companii de asigurări și a dispus încasarea de la șofer a 950,14 euro, precum și a 7.273 de lei cheltuieli suplimentare. Motivul invocat în dosar: la data accidentului, automobilul condus de acesta nu avea inspecția tehnică periodică valabilă.

Hotărârea privește o cauză civilă inițiată în februarie 2025. Dispozitivul a fost emis la 22 aprilie 2025, iar hotărârea integrală a fost întocmită la 23 iulie 2026 de Judecătoria Soroca.

Accidentul s-a produs în Franța

Potrivit hotărârii, accidentul a avut loc la 22 august 2021, în Republica Franceză. Șoferul conducea un automobil Toyota Auris, care a intrat în coliziune cu un vehicul înmatriculat în Franța. În document se menționează că acesta a semnat formularul „Constatare amiabilă a accidentului rutier”, în care au fost consemnate circumstanțele producerii accidentului.

La acel moment, răspunderea civilă obligatorie externă pentru automobil era asigurată. În urma instrumentării dosarului de daună, compania de asigurări a aprobat o despăgubire de 950,14 euro, sumă care a fost achitată în iulie 2023 către gestionarul dosarului de daună din Franța.

Inspecția tehnică expirase înainte de accident

Elementul care a stat la baza acțiunii de regres a fost situația inspecției tehnice a automobilului. Datele examinate de instanță arată că ultimul raport de inspecție tehnică periodică fusese emis la 20 iunie 2020 și era valabil timp de 12 luni. Astfel, la data accidentului din 22 august 2021, termenul de valabilitate era expirat.

Informațiile privind inspecția tehnică au fost obținute prin platforma de interoperabilitate MConnect. Instanța a reținut că legislația în vigoare la momentul producerii accidentului îi permitea asigurătorului să înainteze o acțiune de regres împotriva persoanei responsabile atunci când utilizatorul autovehiculului nu dispunea de un certificat de revizie tehnică valabil la momentul accidentului.

În iunie 2023, compania i-a expediat șoferului o pretenție prin care îi solicita să achite, în termen de 30 de zile, suma de 950,14 euro sau să se prezinte pentru examinarea posibilității achitării în rate. Corespondența nu a fost recepționată și a fost returnată cu mențiunea „nereclamat”.

Instanța a admis cererea asigurătorului

În analiza probelor, instanța a constatat că asigurătorul a demonstrat existența și valoarea prejudiciului achitat, precum și dreptul de regres împotriva pârâtului. Judecătoria a reținut, de asemenea, că la data accidentului automobilul nu avea un certificat de inspecție tehnică periodică valabil.

Potrivit hotărârii, pârâtul nu a prezentat probe care să combată constatările rezultate din materialele dosarului sau să demonstreze stingerea obligației ori inexistența dreptului de regres invocat de asigurător.

Dosarul a fost examinat în procedură scrisă, fiind vorba despre o cerere cu valoare redusă. Corespondența expediată pârâtului a fost returnată cu mențiunea „plecat”, după care instanța a dispus citarea publică. Pârâtul nu a depus referință și nici contraprobe în termenul acordat.

950,14 euro și 7.273 de lei

Prin hotărârea pronunțată, Judecătoria Soroca a admis integral cererea companiei de asigurări. Șoferul urmează să achite 950,14 euro cu titlu de prejudiciu, precum și 2.300 de lei pentru servicii de traducere, 788 de lei taxa de stat, 4.000 de lei pentru asistență juridică și 185 de lei pentru înștiințarea publică.

În total, instanța a dispus încasarea a 950,14 euro și 7.273 de lei. Separat, pârâtul trebuie să achite încă 27,50 lei în bugetul Judecătoriei Soroca pentru cheltuielile aferente înștiințării și chemării părților în judecată. Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Nord în termen de 30 de zile de la pronunțarea dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Soroca.