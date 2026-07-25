O nouă dronă pare aproape invizibilă în zbor. Cercetătorii au folosit AI și un efect al vederii umane pentru a o crea

Cum reușește drona să devină aproape imposibil de observat

Spre deosebire de alte proiecte care încearcă să ascundă dronele prin culori sau materiale speciale, Phantom Twist exploatează o limitare a percepției vizuale.

Prototipul se rotește de aproximativ 25 de ori pe secundă, o viteză suficient de mare încât ochiul uman să nu mai distingă clar forma aparatului. În loc să vezi o dronă cu elice și brațe, percepi doar o urmă difuză care se pierde în fundal, asemănătoare efectului produs de palele unui elicopter aflate în mișcare, dar mult mai pronunțat.

Potrivit coordonatorului proiectului, profesorul Michael Rubenstein, echipa nu a încercat să ascundă drona în decor, ci să profite de felul în care creierul interpretează obiectele aflate în mișcare rapidă.

Inteligența artificială a analizat aproape 20.000 de variante

Pentru a ajunge la forma finală, cercetătorii au apelat la inteligența artificială și algoritmi de optimizare. Sistemul a generat aproximativ 20.000 de configurații diferite, modificând poziția componentelor esențiale, precum motoarele și elicele. Fiecare model a fost evaluat cu ajutorul unui simulator care estimează cât de vizibil este pentru ochiul uman.

Algoritmul a păstrat doar variantele care produceau cel mai puternic efect de estompare și a continuat să le optimizeze până când a rezultat designul final.

Întregul proces s-a desfășurat automat, iar abia după ce simulările au confirmat performanțele dorite, echipa a construit drona în realitate.

De aproape zece ori mai greu de observat decât o dronă obișnuită

Conform testelor realizate de cercetători, Phantom Twist este de aproximativ zece ori mai puțin vizibilă decât o dronă clasică cu patru elice.