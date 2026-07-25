O nouă dronă pare aproape invizibilă în zbor. Cercetătorii au folosit AI și un efect al vederii umane pentru a o crea

O echipă de cercetători de la Northwestern University a prezentat un prototip de dronă care reușește să devină extrem de greu de observat în timpul zborului. Secretul nu stă într-un sistem sofisticat de camuflaj, ci într-un truc bazat pe modul în care funcționează vederea umană.
Dispozitivul, denumit Phantom Twist, folosește rotația foarte rapidă pentru a crea un efect de estompare a imaginii, astfel încât conturul dronei aproape dispare pentru ochiul uman. Cercetătorii spun că tehnologia ar putea fi folosită în viitor pentru monitorizarea faunei sălbatice, însă ideea unei drone aproape invizibile ridică inevitabil și semne de întrebare legate de utilizările mai puțin pașnice, anunță Futurism.
Cum reușește drona să devină aproape imposibil de observat
Spre deosebire de alte proiecte care încearcă să ascundă dronele prin culori sau materiale speciale, Phantom Twist exploatează o limitare a percepției vizuale.
Prototipul se rotește de aproximativ 25 de ori pe secundă, o viteză suficient de mare încât ochiul uman să nu mai distingă clar forma aparatului. În loc să vezi o dronă cu elice și brațe, percepi doar o urmă difuză care se pierde în fundal, asemănătoare efectului produs de palele unui elicopter aflate în mișcare, dar mult mai pronunțat.
Potrivit coordonatorului proiectului, profesorul Michael Rubenstein, echipa nu a încercat să ascundă drona în decor, ci să profite de felul în care creierul interpretează obiectele aflate în mișcare rapidă.
Inteligența artificială a analizat aproape 20.000 de variante
Pentru a ajunge la forma finală, cercetătorii au apelat la inteligența artificială și algoritmi de optimizare. Sistemul a generat aproximativ 20.000 de configurații diferite, modificând poziția componentelor esențiale, precum motoarele și elicele. Fiecare model a fost evaluat cu ajutorul unui simulator care estimează cât de vizibil este pentru ochiul uman.
Algoritmul a păstrat doar variantele care produceau cel mai puternic efect de estompare și a continuat să le optimizeze până când a rezultat designul final.
Întregul proces s-a desfășurat automat, iar abia după ce simulările au confirmat performanțele dorite, echipa a construit drona în realitate.
De aproape zece ori mai greu de observat decât o dronă obișnuită
Conform testelor realizate de cercetători, Phantom Twist este de aproximativ zece ori mai puțin vizibilă decât o dronă clasică cu patru elice.
Dispunerea atent calculată a componentelor face ca, în timpul rotației, acestea să nu formeze niciodată un contur clar indiferent din ce unghi este privită drona. În același timp, aparatul își păstrează stabilitatea în zbor, ceea ce reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale proiectului.
Rezultatele au fost prezentate în cadrul conferinței Robotics: Science and Systems 2026, desfășurată la Sydney, iar lucrarea urmează să fie evaluată de comunitatea științifică prin procesul de peer review.
Există însă o problemă importantă
Chiar dacă este foarte greu de observat, drona nu poate trece neobservată complet. Prototipul produce un zgomot destul de puternic în timpul funcționării, ceea ce limitează deocamdată utilizarea sa în aplicații precum observarea animalelor sălbatice fără a le deranja.
Cercetătorii spun că următorul pas este reducerea nivelului de zgomot, astfel încât tehnologia să poată fi folosită în misiuni de cercetare și monitorizare a mediului.
Totuși, apariția unei drone care poate deveni aproape invizibilă ridică inevitabil întrebări privind utilizarea ei în supraveghere sau în alte domenii sensibile. Deși proiectul a fost conceput cu scopuri științifice, tehnologia demonstrează încă o dată cât de rapid evoluează sistemele autonome dezvoltate cu ajutorul inteligenței artificiale.