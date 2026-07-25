Justiția, impasibilă cu Alexandru Dodon. Cererea împotriva SIS nu trece în prima instanță

Alexandru Dodon, fratele mai mic al ex-președintelui Igor Dodon, a pierdut în prima instanță litigiul cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS), pe care l-a acționat în judecată după ce s-a pomenit în lista cu persoane asociate subiecților sancțiunilor internaționale. Aplicarea acestor măsuri are legătură cu faptul că Alexandru Dodon este partenerul de afaceri al lui Igor Chaika, inclus în lista cu sancțiuni aplicate de SUA, în octombrie 2022, iar ulterior și în black list-urile Uniunii Europene. Rusul Igor Chaika este și cofondatorul Uniunii de afaceri moldo-rusă, care a fost condusă de fostul președinte Igor Dodon și înființată sub aripa organizației Delovaia Rossia. Portalul eureporter.co de la Bruxelles a publicat o investigație în care se arată că liderul PSRM Igor Dodon ar fi cerut finanțare de la Moscova, iar intermediarul acestei înțelegeri ar fi fost Igor Chaika.

În ianuarie 2022, oamenii legii au descins cu percheziţii în satul Sadova, raionul Călăraşi, într-un dosar penal privind delapidarea bunurilor de la Calea Ferată din Moldova (CFM). Percheziţiile s-au desfășurat anume pe teritoriul întreprinderii fondată de Alexandru Dodon. Ulterior, și anume în luna mai a aceluiași an, Procuratura Generală anunța despre încheierea urmăririi penale în privința fostului director al CFM, Adrian Onceanu, și altor două persoane din conducerea Î.S. Calea Ferată din Moldova, însă fratelui ex-președintelui nu i-a fost atribuit niciun statut procesual.

Centrul de Investigaţii Jurnalistice a publicat încă în 2015 o anchetă despre cum Calea Ferată din Moldova a ratat venituri de peste 50 de milioane de lei de la darea în arendă a vagoanelor în Federaţia Rusă. Banii nu au ajuns în conturile întreprinderii de stat, ci în cele ale unor companii dubioase.

În februarie 2025, Alexandru Dodon a fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău. Acesta era învinuit de complicitate la îmbogățirea ilicită, într-un dosarul inițiat, în anul 2022, pe numele ex-președintelui Igor Dodon. După ce a fost audiat, acesta a fost eliberat, dar i s-a interzis să plece din țară.

Igor Dodon a comentat atunci că, prin reținerea fratelui său, guvernarea ar încerca să facă presiune asupra sa.

„Anterior, guvernarea a supus represiunilor și hărțuirii cu dosare penale alți membri ai familiei, au umilit public mama, soția, pe cumnatul meu. Acum a venit rândul fratelui. Regret ca persoane apropiate mie sunt supuse intimidărilor și represaliilor doar din motiv că au un grad de rudenie cu mine. Nu mă mai mira josnicia unora care afirmă că reținerea unei rude apropiate mie ar fi un circ, un joc și chiar parte a nu știu care înțelegeri. Acestea sunt prostii și aberații. Cred că nimeni n-ar vrea să se afle vreodată în situația în care persoane apropiate, dar mai ales mama, soția și fratele să sufere doar din motiv că la un moment dat au devenit incomode puterii politice din stat. Trebuie să înțelegeți că ceea ce se întâmplă este o formă a terorii care caracterizează poliția politică instaurată de guvernarea PAS. Pentru informație: fratele nu are alte acuzații decât cele legate de dosarul meu politic. Cu mult timp înainte, el a preîntâmpinat procuratura că revine astăzi în țară, indicând ruta, data și ora. Era dispus să accepte o citație la Procuratură. Dar cineva de sus a hotărât să aplice teroarea și nu legea”, a scris, pe pagina sa de socializare, Igor Dodon.