Pacienții cu diabet vor avea acces la senzori compensați pentru monitorizarea glicemiei

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Pacienții cu diabet vor putea beneficia de senzori compensați pentru monitorizarea continuă a glicemiei, iar pentru asigurarea unei aplicări corecte a noilor prevederi, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a început instruirea medicilor și farmaciștilor implicați în prescrierea și eliberarea acestor dispozitive medicale, transmite moldpres.md

CNAM a inițiat astăzi o serie de ședințe de informare pentru specialiștii care activează în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM). Instruirile sunt dedicate modului de prescriere și eliberare a senzorilor pentru monitorizarea continuă a glicemiei, incluși în lista dispozitivelor medicale compensate din fondurile AOAM.

Sesiunile se desfășoară în mai multe grupe, pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de medici și farmaciști din întreaga țară.

În cadrul instruirilor, specialiștii sunt informați despre prevederile cadrului normativ, modelele de senzori compensați disponibile, precum și procedura de prescriere și eliberare a acestora prin intermediul sistemului informațional „eRețeta”.

Totodată, participanților le sunt explicate regulile de prescriere pentru fiecare tip de senzor, funcționalitățile sistemului informațional și aspectele importante privind informarea și instruirea pacienților care vor utiliza aceste dispozitive medicale.

CNAM prezintă, de asemenea, cele mai frecvente erori identificate în procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate prin SI „eRețeta”. Specialiștii analizează exemple practice și primesc recomandări pentru aplicarea corectă a normelor legale și evitarea dificultăților în procesul de prescriere, eliberare și raportare.

Instruirile se vor desfășura în perioada 23-31 iulie și vor reuni medici și farmaciști din întreaga țară implicați în prescrierea și eliberarea dispozitivelor medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.


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