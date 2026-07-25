Google este acuzat că distruge internetul așa cum îl știm. Tot mai multe publicații iau în calcul o decizie radicală

Publicații importante își regândesc colaborarea cu Google

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, mai multe organizații media importante analizează relația pe care o au cu Google. Printre numele vehiculate se numără USA Today, Politico, The Economist, People și Reuters, toate încercând să găsească soluții într-un context în care vizitele din motorul de căutare continuă să scadă, scrie Futurism.

Unii editori discută inclusiv despre măsuri radicale, precum limitarea sau blocarea accesului Google la conținutul publicat, deși o astfel de decizie ar putea reduce și mai mult numărul de cititori veniți din căutările online.

David Buttle, directorul firmei de consultanță DJB Strategies, consideră că situația este una critică pentru multe publicații și spune că unele dintre ele iau în calcul soluții care până de curând păreau imposibile.

Traficul scade, iar AI schimbă regulile jocului

Un exemplu este USA Today, unde traficul provenit din Statele Unite s-ar fi redus cu aproape 50% într-un singur an. Directorul general al companiei, Mike Reed, a declarat că a venit momentul ca industria să reacționeze și să nu mai accepte actuala situație.

Nemulțumirile nu se opresc la publicațiile clasice. Inclusiv Reddit reevaluează acordul în valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari pe an prin care permite Google să utilizeze conținutul platformei pentru antrenarea modelelor sale de inteligență artificială. Reprezentanții companiei observă același fenomen: utilizatorii găsesc răspunsurile direct în Google și ajung mai rar pe Reddit.

În paralel, mai multe publicații au ales deja calea instanței și acuză Google că folosește conținut protejat de drepturi de autor pentru a genera rezumate și răspunsuri bazate pe inteligență artificială.

Google spune că trimite în continuare miliarde de accesări către site-uri

Compania respinge acuzațiile și susține că motorul său de căutare continuă să direcționeze miliarde de clicuri către site-uri în fiecare săptămână. În plus, Google afirmă că noile funcții AI îi ajută pe creatori și pe editori să ajungă la un public mai larg.