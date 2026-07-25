Google este acuzat că distruge internetul așa cum îl știm. Tot mai multe publicații iau în calcul o decizie radicală

Relația dintre Google și marile publicații online pare să fi ajuns într-un punct critic. Tot mai mulți editori susțin că noile funcții bazate pe inteligență artificială reduc drastic numărul de vizite către site-urile lor, iar unele companii media analizează inclusiv posibilitatea de a bloca accesul Google la conținutul pe care îl publică.
Problema este legată de răspunsurile generate de AI direct în pagina de căutare. În loc ca utilizatorii să intre pe un site pentru a citi informațiile complete, aceștia găsesc din ce în ce mai des un rezumat oferit de Google, fără să mai fie nevoie să acceseze articolul original. Pentru publicațiile care trăiesc din trafic și publicitate, această schimbare poate avea efecte majore asupra veniturilor.
Publicații importante își regândesc colaborarea cu Google
Potrivit informațiilor apărute în presa americană, mai multe organizații media importante analizează relația pe care o au cu Google. Printre numele vehiculate se numără USA Today, Politico, The Economist, People și Reuters, toate încercând să găsească soluții într-un context în care vizitele din motorul de căutare continuă să scadă, scrie Futurism.
Unii editori discută inclusiv despre măsuri radicale, precum limitarea sau blocarea accesului Google la conținutul publicat, deși o astfel de decizie ar putea reduce și mai mult numărul de cititori veniți din căutările online.
David Buttle, directorul firmei de consultanță DJB Strategies, consideră că situația este una critică pentru multe publicații și spune că unele dintre ele iau în calcul soluții care până de curând păreau imposibile.
Traficul scade, iar AI schimbă regulile jocului
Un exemplu este USA Today, unde traficul provenit din Statele Unite s-ar fi redus cu aproape 50% într-un singur an. Directorul general al companiei, Mike Reed, a declarat că a venit momentul ca industria să reacționeze și să nu mai accepte actuala situație.
Nemulțumirile nu se opresc la publicațiile clasice. Inclusiv Reddit reevaluează acordul în valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari pe an prin care permite Google să utilizeze conținutul platformei pentru antrenarea modelelor sale de inteligență artificială. Reprezentanții companiei observă același fenomen: utilizatorii găsesc răspunsurile direct în Google și ajung mai rar pe Reddit.
În paralel, mai multe publicații au ales deja calea instanței și acuză Google că folosește conținut protejat de drepturi de autor pentru a genera rezumate și răspunsuri bazate pe inteligență artificială.
Google spune că trimite în continuare miliarde de accesări către site-uri
Compania respinge acuzațiile și susține că motorul său de căutare continuă să direcționeze miliarde de clicuri către site-uri în fiecare săptămână. În plus, Google afirmă că noile funcții AI îi ajută pe creatori și pe editori să ajungă la un public mai larg.
Totuși, explicațiile nu par să îi convingă pe mulți dintre cei afectați. Pentru editori, dilema este complicată. Dacă aleg să blocheze Google, riscă să piardă și mai mult trafic. Dacă permit în continuare accesul la conținut, există temerea că inteligența artificială va răspunde în locul lor, iar cititorii nu vor mai avea motive să intre pe site.
Specialiștii avertizează că întregul ecosistem al internetului ar putea avea de suferit
Tot mai mulți experți susțin că problema depășește conflictul dintre Google și presa online. Matthew Prince, directorul general al Cloudflare, atrăgea atenția recent că, pentru prima dată în istoria internetului, traficul generat de boți automatizați l-a depășit pe cel al utilizatorilor reali.
În opinia unor analiști, dacă site-urile care produc informații originale vor pierde sursele de venit și vor publica tot mai puțin conținut nou, inclusiv companiile care dezvoltă inteligență artificială vor avea de suferit. Modelele AI au nevoie constant de informații autentice și actualizate pentru antrenare, iar dispariția sau slăbirea publicațiilor care generează acest conținut ar putea afecta întregul ecosistem digital.