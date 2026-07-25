Calea Lactee ar fi fost răsturnată în urmă cu 10 miliarde de ani. O coliziune cosmică ar fi schimbat complet galaxia noastră

Coliziunea cu „Gaia-Enceladus-Sausage” ar fi schimbat istoria galaxiei

Studiul are în centru o galaxie pitică denumită Gaia-Enceladus-Sausage, care s-a ciocnit frontal cu Calea Lactee în perioada în care aceasta era încă în formare.

Astronomii știau deja că această fuziune a avut loc, deoarece observațiile realizate cu telescopul spațial Gaia, al Agenției Spațiale Europene, au identificat un grup de stele distribuite într-o formă alungită, asemănătoare unui cârnat, rămasă în urma impactului. Noua cercetare sugerează însă că efectele coliziunii au fost mult mai importante decât se credea până acum.

Folosind simulări cosmologice extrem de complexe, cercetătorii au descoperit că un impact aproape frontal ar fi putut răsturna discul galaxiei, modificând orientarea acestuia cu peste 90 de grade.

O enigmă veche ar putea avea acum o explicație

Astronomii încercau de mai mult timp să înțeleagă de ce haloul stelar al Căii Lactee se rotește neobișnuit de lent. Haloul stelar este regiunea sferică aflată în jurul discului galaxiei, unde sunt distribuite stele foarte vechi.

Observațiile realizate de satelitul Gaia arată că aceste stele se deplasează cu aproximativ 25 de kilometri pe secundă, de aproape două ori mai încet decât indicau modelele teoretice.

Simulările realizate de echipa de cercetare arată că această încetinire poate fi explicată tocmai prin răsturnarea discului galactic în urma coliziunii cu Gaia-Enceladus-Sausage.

Autorul principal al studiului, Kirill Batrakov, de la Universitatea Durham, afirmă că cele mai importante elemente identificate în simulări sunt existența unei fuziuni de acest tip și schimbarea orientării discului galactic.