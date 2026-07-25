Calea Lactee ar fi fost răsturnată în urmă cu 10 miliarde de ani. O coliziune cosmică ar fi schimbat complet galaxia noastră

Calea Lactee pare stabilă atunci când o privești pe cerul nopții, însă trecutul ei a fost mult mai agitat decât și-au imaginat astronomii. Un nou studiu sugerează că, în urmă cu aproximativ 10-11 miliarde de ani, galaxia noastră ar fi trecut prin o transformare spectaculoasă după ciocnirea cu o galaxie pitică.
Potrivit cercetătorilor de la Royal Astronomical Society’s National Astronomy Meeting in Birmingham, impactul ar fi fost atât de puternic încât discul Căii Lactee s-ar fi rotit cu peste 90 de grade, într-un proces care a durat sute de milioane de ani. Descoperirea ar putea explica una dintre cele mai mari enigme legate de structura actuală a galaxiei în care se află Sistemul Solar.
Coliziunea cu „Gaia-Enceladus-Sausage” ar fi schimbat istoria galaxiei
Studiul are în centru o galaxie pitică denumită Gaia-Enceladus-Sausage, care s-a ciocnit frontal cu Calea Lactee în perioada în care aceasta era încă în formare.
Astronomii știau deja că această fuziune a avut loc, deoarece observațiile realizate cu telescopul spațial Gaia, al Agenției Spațiale Europene, au identificat un grup de stele distribuite într-o formă alungită, asemănătoare unui cârnat, rămasă în urma impactului. Noua cercetare sugerează însă că efectele coliziunii au fost mult mai importante decât se credea până acum.
Folosind simulări cosmologice extrem de complexe, cercetătorii au descoperit că un impact aproape frontal ar fi putut răsturna discul galaxiei, modificând orientarea acestuia cu peste 90 de grade.
O enigmă veche ar putea avea acum o explicație
Astronomii încercau de mai mult timp să înțeleagă de ce haloul stelar al Căii Lactee se rotește neobișnuit de lent. Haloul stelar este regiunea sferică aflată în jurul discului galaxiei, unde sunt distribuite stele foarte vechi.
Observațiile realizate de satelitul Gaia arată că aceste stele se deplasează cu aproximativ 25 de kilometri pe secundă, de aproape două ori mai încet decât indicau modelele teoretice.
Simulările realizate de echipa de cercetare arată că această încetinire poate fi explicată tocmai prin răsturnarea discului galactic în urma coliziunii cu Gaia-Enceladus-Sausage.
Autorul principal al studiului, Kirill Batrakov, de la Universitatea Durham, afirmă că cele mai importante elemente identificate în simulări sunt existența unei fuziuni de acest tip și schimbarea orientării discului galactic.
Simulările reconstruiesc miliarde de ani din evoluția Căii Lactee
Pentru cercetare au fost analizate 25 de galaxii similare Căii Lactee, folosind simulările cosmologice Auriga. Aceste modele numerice includ milioane de particule care reprezintă stele, gaze și materie întunecată, permițând astronomilor să urmărească evoluția galaxiilor pe parcursul a miliarde de ani.
Potrivit cercetătorilor, răsturnarea discului nu s-a produs instantaneu. Procesul ar fi durat între 150 de milioane și puțin peste un miliard de ani, o perioadă foarte lungă la scară umană, dar relativ scurtă în istoria Universului.
De asemenea, specialiștii subliniază că Sistemul Solar nu exista încă în acel moment. Soarele s-a format abia în urmă cu aproximativ 4,6 miliarde de ani, la câteva miliarde de ani după această coliziune cosmică.
Calea Lactee a continuat să se transforme după impact
Autorii studiului cred că fuziunea cu Gaia-Enceladus-Sausage nu a reprezentat ultimul moment important din evoluția galaxiei noastre. Există indicii că bara centrală caracteristică Căii Lactee s-a format mult mai târziu, posibil cu aproximativ 5 miliarde de ani în urmă, aproape de perioada în care apărea și Sistemul Solar.
Noua cercetare sugerează și o legătură între mișcarea haloului stelar și cea a haloului de materie întunecată care înconjoară galaxia. Dacă ipoteza va fi confirmată de studii viitoare, astronomii vor înțelege mult mai bine modul în care marile coliziuni galactice modelează evoluția galaxiilor de-a lungul miliardelor de ani.