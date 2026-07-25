Vacanță de coșmar într-o vilă din Thassos

Thassos rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor în această vară, mii de turiști alegând insula grecească datorită plajelor spectaculoase, prețurilor încă accesibile și distanței relativ mici față de România. Cu toate acestea, nu toate experiențele de cazare sunt pe măsura așteptărilor, iar o postare publicată pe unul dintre cele mai mari grupuri dedicate insulei a atras atenția după ce un turist român a povestit ce a întâmpinat într-o vilă din Prinos.
Mesajul, publicat anonim pe grupul „Forum Thassos”, a generat numeroase comentarii și o dezbatere despre importanța recenziilor, dar și despre reacția pe care turiștii ar trebui să o aibă atunci când descoperă probleme încă din primele ore ale sejurului.
Turistul spune că a ales să scrie despre experiența sa deoarece, la rândul lui, se bazează pe părerile altor persoane atunci când își rezervă vacanțele.
„Postez anonim pentru că nu doresc ca atenția să se mute asupra persoanei mele. Pentru că și eu mă bazez pe experiențele altor turiști atunci când aleg o cazare, consider că este corect să împărtășesc și experiența noastră”, își începe acesta mesajul.
Potrivit relatării, familia a petrecut nouă nopți într-o vilă rezervată direct prin e-mail, însă încă din prima seară au apărut probleme.
„Am petrecut nouă nopți într-o vilă din Thassos, rezervată direct prin e-mail. Din păcate, a fost cea mai neplăcută experiență de cazare pe care am avut-o până acum”, povestește turistul.
Acesta susține că în cameră exista un miros persistent de mucegai și umezeală, iar ulterior a observat urme vizibile de infiltrații în zona tâmplăriei, care explicau mirosul.
Fără curățenie timp de nouă zile
Nemulțumirile nu s-au oprit aici. Românul afirmă că pe durata întregului sejur nu s-a făcut deloc curățenie și nu au fost schimbate nici lenjeria de pat, nici prosoapele.
„În cele nouă nopți nu ni s-a făcut deloc curățenie în cameră și nu ni s-au schimbat nici măcar o dată lenjeria de pat sau prosoapele, fără ca acest lucru să fie menționat înainte de rezervare. Prosoapele erau foarte uzate, iar în unele zone ale camerei curățenia lăsa serios de dorit”, a scris acesta.
„Am găsit și gândaci mari în bucătărie, pe care i-am îndepărtat imediat pentru a nu-i speria pe copiii noștri. Din păcate, atunci nu ne-a trecut prin minte să îi fotografiem”, a explicat turistul.
Acesta subliniază că a călătorit împreună cu cei doi copii și consideră că igiena ar trebui să fie o condiție minimă pentru orice unitate de cazare.
Proprietarul nu ar fi răspuns reclamației
Autorul postării afirmă că nu a dorit să facă publică experiența înainte de a încerca să rezolve situația direct cu proprietarul.
„După întoarcerea acasă am ales să contactez proprietarul prin e-mail și să îi prezint toate aceste aspecte înainte de a scrie public despre experiența noastră. Din păcate, nu am primit niciun răspuns”, a precizat acesta.
În încheiere, românul spune că experiența nu îi schimbă părerea despre Thassos, însă nu va mai reveni la aceeași unitate de cazare.
„Nu am nicio satisfacție să scriu aceste rânduri. Iubim Thassos și vom reveni cu siguranță pe insulă, însă cred că turiștii merită să cunoască și experiențele mai puțin plăcute. Noi nu vom reveni la Cactus Suite, Prinos. Sper însă ca experiența noastră să îi ajute pe alți turiști să facă o alegere în cunoștință de cauză”, a transmis acesta.
Reacțiile turiștilor: „Trebuia să anunțați imediat proprietarul”
Postarea a strâns numeroase comentarii, iar mulți membri ai grupului au fost de acord că situația descrisă este inacceptabilă. Unii au criticat condițiile prezentate, spunând că „se cer sume mari pentru cazare, dar nu se oferă nici măcar un minim de confort și curățenie”.
Alți turiști au considerat însă că problemele ar fi trebuit semnalate încă din prima zi, pentru ca proprietarul să aibă posibilitatea să le remedieze sau să ofere o altă cameră.
„Felicitări pentru modul în care ai prezentat experiența și îți mulțumim că ai împărtășit-o. Totuși, ar fi fost bine să îi oferi proprietarului șansa de a rezolva situația pe loc, astfel încât să nu plecați cu astfel de amintiri”, a scris un utilizator.
„Aţi stat cu copiii în acele condiţii fără să îi spuneţi nimic? Chiar şi fără copii, mă duceam imediat eu sau soţul să ne schimbe camera. Mi se pare incredibila abordarea dvs, sincer! Aţi plătit pentru o cazare decentă, aceea cazare e mizerabilă! Trebuia să vă cereţi drepturile”, a spus un alt internaut.
Un alt membru al grupului a remarcat faptul că vila are o notă foarte bună pe platformele de rezervări și s-a întrebat dacă este aceeași proprietate, în timp ce alții au recomandat publicarea unei recenzii pe Google Maps și pe platformele de rezervare, astfel încât viitorii turiști să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.