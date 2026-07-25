Vacanță de coșmar într-o vilă din Thassos

Turistul spune că a ales să scrie despre experiența sa deoarece, la rândul lui, se bazează pe părerile altor persoane atunci când își rezervă vacanțele.

„Postez anonim pentru că nu doresc ca atenția să se mute asupra persoanei mele. Pentru că și eu mă bazez pe experiențele altor turiști atunci când aleg o cazare, consider că este corect să împărtășesc și experiența noastră”, își începe acesta mesajul.

Potrivit relatării, familia a petrecut nouă nopți într-o vilă rezervată direct prin e-mail, însă încă din prima seară au apărut probleme.

„Am petrecut nouă nopți într-o vilă din Thassos, rezervată direct prin e-mail. Din păcate, a fost cea mai neplăcută experiență de cazare pe care am avut-o până acum”, povestește turistul.

Acesta susține că în cameră exista un miros persistent de mucegai și umezeală, iar ulterior a observat urme vizibile de infiltrații în zona tâmplăriei, care explicau mirosul.

Fără curățenie timp de nouă zile

Nemulțumirile nu s-au oprit aici. Românul afirmă că pe durata întregului sejur nu s-a făcut deloc curățenie și nu au fost schimbate nici lenjeria de pat, nici prosoapele.

„În cele nouă nopți nu ni s-a făcut deloc curățenie în cameră și nu ni s-au schimbat nici măcar o dată lenjeria de pat sau prosoapele, fără ca acest lucru să fie menționat înainte de rezervare. Prosoapele erau foarte uzate, iar în unele zone ale camerei curățenia lăsa serios de dorit”, a scris acesta.

„Am găsit și gândaci mari în bucătărie, pe care i-am îndepărtat imediat pentru a nu-i speria pe copiii noștri. Din păcate, atunci nu ne-a trecut prin minte să îi fotografiem”, a explicat turistul.

Acesta subliniază că a călătorit împreună cu cei doi copii și consideră că igiena ar trebui să fie o condiție minimă pentru orice unitate de cazare.

Proprietarul nu ar fi răspuns reclamației

Autorul postării afirmă că nu a dorit să facă publică experiența înainte de a încerca să rezolve situația direct cu proprietarul.