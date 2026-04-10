„Cu noi este Dumnezeu”: Festival-Concurs zonal de muzică sacră, ediția a XXIX-a

Mâine, 14 aprilie 2026, Palatul de Cultură din Soroca și Protopopiatul de Soroca organizează ediția cu numărul XXIX a Festivalului-Concurs zonal de muzică sacră, cu genericul „Cu noi este Dumnezeu”.

La eveniment vor participa opt colective corale, din raioanele Soroca și Sângerei. În cadrul Festivalului-Concurs va fi organizată și o expoziție de ouă încondeiate, icoane și copturi pascale. În recital. Corul „Divinitate”, conducător artistic Ion Rotari, dirijor Tamara Boboc-Coșciug și corul de preoți din raionul Soroca, dirijor Mihail Rotari.