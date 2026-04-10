Tradițiile prind viață în Grupa „Toporașii”: copiii au descoperit cum se pregătește pasca

O activitate plină de emoție și învățare a avut loc astăzi în Grupa „Toporașii”, unde cei mici au pășit în lumea tradițiilor pascale. Sub îndrumarea atentă a educatorilor, copiii au descoperit, pas cu pas, cum se pregătește pasca – unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale sărbătorilor de Paște.

Cu ochii plini de curiozitate și entuziasm, micuții au urmărit fiecare etapă a procesului, de la pregătirea ingredientelor până la formarea aluatului. Activitatea a fost nu doar una educativă, ci și o adevărată lecție despre tradiție, răbdare și bucuria de a face lucruri împreună.

Atmosfera caldă și implicarea copiilor au transformat această zi într-una cu adevărat specială, în care tradițiile au fost trăite și simțite cu sufletul.

Activitatea a fost coordonată de educatorii Gorpin Liubovi și Lucașciuc Alina, care au reușit să aducă mai aproape de copii frumusețea obiceiurilor pascale.


