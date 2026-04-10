„Cadou” din partea rușilor – confruntările armate urmează să fie oprite la 11 şi 12 aprilie

Pe timpul Paștelui ortodox, preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat joi un scurt armistiţiu în războiul din Ucraina, care durează de peste patru ani.Confruntările armate urmează să fie oprite la 11 şi 12 aprilie.

În acest context, ministrul rus al Apărării Andrei Belousov a emis o directivă adresată comandantului general al armatei ruse prin care-i transmite să ”oprească în aceată perioadă orice acţiune militară în toate direcţiile”. La rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că autoritățile de la Kiev sunt dispuse să adopte măsuri „în oglindă” în contextul unui posibil armistițiu de Paște, subliniind necesitatea unei perioade fără ostilități pentru populație.